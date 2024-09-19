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自由開講》黑頭・紅頭・手頭・口頭

2024/09/19 09:30

◎愚工

中國順口溜「黑頭不如紅頭，紅頭不如手頭，手頭不如口頭」，意思是說，法律白紙黑字規定的效力，比不上黨領導批下的紅頭文件的效力，紅頭文件的效力比不上領導下的手諭，手諭的效力比不上領導的口諭，就是在諷刺中國官場，領導無視法律規定，權力凌駕法律的潛規則。（筆者註，在中國行政機關經常針對特定事項制定規範性文件，文件用大紅字標題和紅色印章寄發給特定單位。這種公文俗稱紅頭文件，其位階雖低於法律，但在法治不彰，不怕官只怕管的官場文化下，威力大於法律，因此常被不肖領導假借公權力拿來遂行私利。）

京華城案中，柯文哲的批示有如上述順口溜指稱的紅頭，效力超過了白紙黑字的法律規定。整個故事宛如台灣版的中國官場貪腐故事。

京華城案中，柯文哲的批示有如上述順口溜指稱的紅頭，效力超過了白紙黑字的法律規定。（資料照）京華城案中，柯文哲的批示有如上述順口溜指稱的紅頭，效力超過了白紙黑字的法律規定。（資料照）

這次柯文哲涉及貪瀆，圖利的部分已經證據確鑿，貪汙收賄的部分，證據亦逐漸浮現，遺憾的是紅白兩陣營仍採中國式思維，認為領導就是法律，認為賴清德能操弄一切。中國國務院臺灣事務辦公室11日上午的例行新聞發佈會，發言人陳斌華誣指：賴清德當局上臺以來，一再操弄司法、行政等手段，公器私用、黨同伐異、在島內大肆製造綠色恐怖…。陳斌華這套政治語言與9月8日民眾黨在立法院外面集結高喊「賴清德放人」、「黨檢一體，威權復辟」等口號背後的思維如出一轍。都是潑婦罵街的套路，都是「領導說你有罪就有罪，沒罪也有罪；領導說你沒罪就沒罪，有罪也沒罪」的黨國極權思維：無視法律規章，認為領導權力凌駕法律。

中國官員沒有親歷民主素質的環境教育，加上政治掛帥，意識形態作祟，把民主法治的台灣亂批一通，可笑可悲可恨；但民眾黨一邊享受台灣的自由民主法治，卻一邊詆毀台灣的自由民主法治，試圖摧毀台灣！這種行為，用中國的話說就是「吃飯砸鍋，端碗罵娘」，性質相當惡劣，令人痛心疾首。

（作者為商）

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