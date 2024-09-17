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自由開講》黃珊珊的「滑權銹腿」詭辯術？！

2024/09/17 08:30

黃珊珊受柯文哲重用，如今試圖護航主子，可以理解，但護航時又破綻百出，黃珊珊是在虛情假意護航柯文哲，還是囿於能力，只有「滑權銹腿」，令人好奇？（資料照）黃珊珊受柯文哲重用，如今試圖護航主子，可以理解，但護航時又破綻百出，黃珊珊是在虛情假意護航柯文哲，還是囿於能力，只有「滑權銹腿」，令人好奇？（資料照）

◎愚工

民眾黨重臣黃姍姍律師，近日其詭辯術令人瞠目結舌：

事例一：

針對政治獻金假帳案，已被交保的委任會計師端木正供稱，木可公關公司因為發票不夠，為了便宜行事拿假發票報帳。

對此，黃珊珊駁斥，他們只有虛報沒有假發票；眾所周知，一些企業及個人為了「程序合法」虛報費用而購買「真發票」。黃珊珊辯稱只有虛報沒有假發票。卻沒有說明，虛報請領費用所附的憑證是甚麼，金額是否合乎稅法的規定？

吾人合理懷疑，發票是真的，只是買來的而已，若是這樣，檢調更須查明，這些真發票是哪裡買的？或許正好來個案外案，槓上開花。

事例二：

為了合法化柯文哲違法將京華城容積率提高到840%，圖利沈慶京200億的罪行，黃珊珊搬出《都市計畫法台灣省施行細則》第34條之2的條文護航，卻刻意隱瞞這項細則要「30年以上、5層樓以下」合法建物才能適用的規定，這種偷換概念的詭辯套路，居心可誅。

國民黨籍台北市議員鍾小平日前在政論發言時，定性黃珊珊狡猾：因為京華城案，黃珊珊身為副市長，每次參與相關會議，卻都不簽名，鍾小平申明為自己的言論負責；黃珊珊受柯文哲重用，如今試圖護航主子，可以理解，但護航時又破綻百出，黃珊珊是在虛情假意護航柯文哲，還是囿於能力，只有「滑權銹腿」，令人好奇？無論是前者還是後者，都再度佐證柯文哲的「識人不明」。

（作者為商）

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