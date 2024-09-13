自由開講》中共急了？／寫在立院開議前 : 海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳！

◎陳智芳

賴清德總統近日在社群媒體上宣稱將會持續增加「國防」總體預算，對此中國國台辦發言人陳斌華於11日表示「台灣是中國的一部分，何來所謂國防預算」，甚至批評在民進黨執政下，把台灣變成「火藥桶」、「地雷島」，有如向立法院親中勢力傳達指示，就是「台灣不可以有國防預算」。

台灣總統賴清德（左）近日在社群媒體上宣稱將會持續增加「國防」總體預算，對此中國國台辦發言人陳斌華（右）便急喊台灣不准有國防預算。（報社合成／資料照、網路截圖）

從親中的馬政府時代就開始配合中共弱化國防，包括擋潛艦預算、中止中程飛彈發展，以及兵役改為4個月，但在蔡政府過去八年的執政下，秉持「備戰才能避戰，能戰才能止戰」的信念，透過國機、國艦國造、恢復一年期的義務役，並增強訓練內容及提高役男薪資等各項政策的推動，有效提升國軍戰力，隨著台灣國防的精進，中共武力統一的成本也大幅提高。

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只是中共對於台灣戰力的提升並不滿意，所以透過各樣的方式打壓，不只是解放軍在台海的軍事演習頻繁且接近台灣本島，還同步散播失敗主義，並疑似結合國內的親共人士，擔任中共在台的執行人。先有號稱第三勢力的在野黨主席質疑「台灣是否有能力製造潛艦」，後又傳出有在野黨立委準備在這個會期凍結海鯤號的預算，都讓人懷疑背後是中共在下指導棋。

立法院第11屆第2會期即將在中秋節後開議，這個會期屬於預算會期，因此中央政府總預算案將成為本會期的焦點，然而中共國台辦在立法院開議前下指導棋，透過公開發言暗示台灣不應有國防預算，無疑在隔空傳達指令。接下來，立法院開議後審查國防預算，有哪些立委杯葛？哪些立委極力阻擋？哪些立委意圖弱化台灣國防 ？請大家睜開雪亮的雙眼，如同巴菲特的名言：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」過去在野黨不滿時常被抹紅，支持國防就是自清最好的機會。

（作者為臺師大大傳所研究生）



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