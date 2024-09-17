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自由開講》騙小草嗎？這怎會是「共識決」？／「橫柴入灶」做出的會議結論只為甩鍋吧？！

2024/09/17 10:01

◎余夢蝶

柯文哲稱京華城案是「共識決」，企圖將責任全部甩鍋給都委會委員，但檢廉傳喚多位都委會委員作證時，發現有多位委員反對增加容積率，不禁令人質疑都委會通過的容積獎勵，真的是共識決的結果？

按教育部國語辭典所載，「共識決」之釋義，係指對於某些「爭議性低」或「已在正式會議上充分溝通過」的議案，為提升議事效率，由會議主席對出席者徵詢有無異議，除非「有強烈反對意見」，否則即通過議案。問題是，歷經多任台北市長期間皆卡關的京華城案，是屬於爭議性低的議案嗎？有在會議上充分溝通過嗎？宋鎮邁等多位委員不是都曾發言反對提高容積率？最後等到持反對意見委員先後遭到撤換後，始順利通關，試問如此「橫柴入灶」做出的會議結論是「共識決」嗎？抑或市長柯文哲說了算？

時任都委會委員宋鎮邁（右）（親民黨主席宋楚瑜的女兒）就因當時反對提高容積率，之後柯市府繼續召開都審會議，就都不再被邀請。（資料照）時任都委會委員宋鎮邁（右）（親民黨主席宋楚瑜的女兒）就因當時反對提高容積率，之後柯市府繼續召開都審會議，就都不再被邀請。（資料照）

再者，共識決並非多數決，共識需要尊重不同的意見（包括適法性、合理性等各個面向），僅有少數人支持的策略或方案，基本上不可能成為共識，而通常在諮詢或幕僚會議中，如以共識決方式進行，當議案結論為「無人反對」時，始會列為「共同意見」，即議案之共識決。

柯文哲假借「共識決」名義，胡亂甩鍋責任給都委會委員，不僅讓受聘的專家學者委員感到心寒，亦將影響其往後受聘之意願。

時任台北市長、民眾黨主席柯文哲（右）及時任副市長彭振聲。（資料照）時任台北市長、民眾黨主席柯文哲（右）及時任副市長彭振聲。（資料照）

（作者為法務人員）

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