自由開講》中共預計將金馬作為「示範區」？！／淺談金馬地區的地緣重要性：兩岸政治前線的關鍵角色！

◎K姊

大陸去年9月12日，發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，至今已滿一週年，大陸國台辦發言人日前在記者會上，細數陸方實施成果，並指大陸將持續完善並推出創新舉措，全力支持福建在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐、取得更多成就。

大陸國台辦發言人陳斌華。（截圖自中評社）

其中，社會融合方面，國台辦表示，為使台胞往來通道更加暢通，「小三通」航線持續增加，小三通係指於福建省與金門縣、連江縣之間進行小規模的通商、通航和通郵，中共看準金門、馬祖的地緣位置及政治意識的可操作性，刻意從金門、馬祖下手，

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金馬地區的地緣重要性

金門和馬祖位於台灣海峽的兩側，是台灣與中國大陸之間的重要戰略點。由於其地理位置特殊，長期處於兩岸政治、軍事對峙的最前線。中共瞄準金馬的地緣戰略價值，視其為潛在的政治操作空間。透過利用金馬的位置，中共希望能逐步實現與台灣融合，並以此作為對台政策的重要試點。

「同城生活圈」的政治操作

中共提出「同城生活圈」構想，試圖模糊金馬與中國沿海城市之間的界限，營造雙方人民「同城」生活的感覺。通過交通基礎建設、經濟合作及社會交流的推動，金馬與中國沿海城市將在生活上越來越密切，形成日常生活的共同體。這樣的策略意圖在不觸動軍事或主權問題的前提下，逐步讓金馬地區與中國大陸「局部」融合，進而影響台灣的民心。

示範區模式的推動

在實現「局部」融合後，中共預計將金馬作為「示範區」，向台灣其他地區推廣這種模式。通過展示金馬與中國大陸合作的成功經驗，中共試圖說服台灣人民，讓他們相信與中國大陸的經濟和社會融合是有益無害的。這種「示範區」模式將進一步用作「全域」統合台灣的樣板，讓兩岸在未來進行更全面的融合。

全域統合的最終目標

中共的目標是利用金馬「局部」融合的成功經驗，推動台灣與中國大陸的「全域」統合。這樣的統合不僅僅是經濟上的合作，更是政治和社會上的深度融合。金馬的地理與政治操作性為中共提供了突破口，中共希望通過這種漸進式的手段，削弱台灣對主權的堅持，最終實現兩岸的統一。

金馬地區的挑戰與台灣的應對

金馬地區的民眾雖然與中國大陸有歷史淵源，但在政治上依然與台灣政府保持一致。台灣政府在金馬地區推動的國防與基礎設施建設，顯示出其對抗中共統戰策略的決心。面對中共的「同城生活圈」和「示範區」策略，台灣需要更加強化對金馬地區的支持與投入，以鞏固其主權立場，避免被中共利用作為統一的跳板。

（作者為自由業）

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