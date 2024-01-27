自由廣場》共軍挑釁不斷 美國升級護台

◎ 姚中原

美國智庫「外交關係協會」（CFR）一月四日發布2024版「預防優先次序調查」的最新報告，指出「中國加強對台灣施壓、恐導致美國捲入台海危機」連續四年位居第一級風險，並指出，未來台海戰爭，美國難以置身事外。

今年有八項情境列入第一級風險，除台海危機外，還包括「俄烏戰爭升級」、「伊朗與以色列軍事對峙」、「網路攻擊癱瘓美國關鍵基礎設施」及「北韓核武測試與長程彈道飛彈造成東北亞安全危機」。

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美中兩強因台灣而爆發危機，此於2019年首度列進「預防優先次序調查」報告，前兩年歸類在第二級風險。隨著美中對抗加劇、共軍在台灣周邊活動日趨頻繁，而從2021年升為第一級風險，迄今仍居最高級別。筆者研究發現，中共每年對台灣軍事威脅程度雖有越來越強趨勢，但美國亦逐年升級與台灣的軍事合作並增強台灣自我防衛能力。

例如美國《2023財政年度國防授權法》內容，提到美國必須有效運用現有部門，改善美國和台灣的軍事力量備戰狀態，尤其和台灣舉行聯合軍演是提高備戰準備的重要關鍵，並應邀請台灣海軍參加二○二四年環太平洋軍事演習。接著《2024財政年度國防授權法》，更要求擴大美台雙方軍事合作項目，並授權美國防部長為台灣軍隊建立全面性培訓計畫，並定期向美國國會報告對台軍售的交付進度。

如何有效掌握共軍動態並嚇阻台海戰事發生，是台美兩國共同責任。美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）廿一日發布報告指出，多數台美軍事專家認為，台海地區未來五年內爆發軍事衝突的可能性不大；但中國極可能對台採取孤立隔離、封鎖行動，且今年很可能發生類似一九九五到一九九六年中國在台灣周邊舉行大規模軍演的新台海危機。

近年共軍大肆擴張，在台海周邊海空域及東海、南海區域，提高軍演頻率與武力威脅，已促使台灣、日本、越南、菲律賓等周邊國家，積極提升戰力以為因應。美國為維護印太區域安全與穩定，會持續供售防禦性武器給台灣，並協助升級台灣的防衛作戰能力，這從去年四月美國首度派出兩百多位教官進駐台灣並協助國軍部隊訓練一事可證。

面對中共，只要台灣展現堅強抗敵意志與作為，例如一年制義務役已於二十五日正式實施，相信美國在全球戰略考量下將持續支援台灣。由此次我國總統大選之後，美國海軍廿四日即派遣軍艦駛過台灣海峽，而美國國會眾議院跨黨派的「重量級議員團」亦在台灣訪問，就是最好例子。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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