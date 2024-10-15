自由開講》中共恫嚇背後的真正意圖：台灣絕不妥協

◎妲蚊悉

中華民國總統賴清德於10月10日的國慶演說中，強調了維護台灣自由民主及主權的堅定立場，這引發了中共的強烈反應。就在演說後的週日，中共軍方發布了一則長達1分鐘的軍演宣傳視頻，毫不掩飾地對台灣進行恫嚇。此舉無疑是對台灣主權的挑戰，也反映出中共在當前兩岸關係中的不理性與咄咄逼人。

中國解放軍東部戰區10月14日發布「聯合利劍-2024B」演習區域示意圖。（圖擷取自中國東部戰區微博）

中共的軍事挑釁

該視頻展示了中共海、陸、空及火箭軍的各式武器裝備，包括登陸艦艇，聲稱「全時待戰、隨時能戰」。這樣的宣傳不僅是為了展示其軍事力量，更是在政治上對台灣施加壓力。中華民國國防部隨即對此表達了強烈譴責，並指出中共不斷以威脅手段，試圖加大對台灣的控制與恐嚇，進一步破壞台海的和平穩定。

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根據報導，由遼寧艦領導的中共海軍編隊已經進入巴士海峽附近海域，這明顯是對台灣的一次挑釁行動。國安人士提前對媒體透露，共軍「全軍戰略演習」已開始，特徵包括「手伸很長」、「心抓很橫」，無疑顯示出中共對台軍事行動的積極性及侵略性。

賴清德的明智回應

面對這一系列的軍事挑釁，賴清德總統在國慶演說中重申，只有台灣人民才能決定自己的未來，拒絕北京的主權主張。這種堅定的立場是非常必要的，因為它不僅捍衛了台灣的民主價值，也為台灣人民提供了安全感。中共的軍演宣傳片顯然是對台灣主權的一種挑釁，企圖削弱台灣人民的信心，然而台灣必須團結一致，堅持自己的立場。美國白宮的回應也值得關注，他們強調這是台灣例行性的傳統，並沒有理由將其作為軍演的藉口。這顯示出國際社會對於中共軍事挑釁的關注，並為台灣提供了更多的國際支持。

國防的必要性

在這種情勢下，中華民國的國防政策顯得尤為重要。國防部強調，全體國軍官兵將「嚴陣以待」，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」的堅強意志，持續增強嚇阻戰力、深化愛國信念，以建構可恃的軍事力量及防衛韌性。這不僅是對中共軍事威脅的直接反應，更是對國際社會的負責任態度。中共的軍事威脅及其對台政策並非偶然，而是其擴張主義的一部分。其一再強調的「統一」政策，實質上是對台灣的侵略與壓迫。因此，台灣必須不斷強化國防力量，提升自我防衛能力，絕不可妥協。

國際合作的關鍵

隨著局勢的緊張，國際社會也已高度戒備。10月7日起，美、日、澳等六國海上艦隊在鄰近台灣南方的菲律賓呂宋島附近海域展開軍演，這不僅是對中共軍事行動的回應，更是對台灣的支持。國際合作在此時刻顯得至關重要，只有通過與盟友的聯合行動，才能有效對抗中共的威脅，捍衛自由與民主的價值。

結語

總而言之，中共的軍演宣傳片及其背後的威脅行為，無疑是對台灣及國際社會的挑釁。中華民國必須堅持自我防衛，維護自身的主權與安全，並繼續呼籲國際社會團結一致，共同抵抗專制極權的擴張。在這個動盪的時期，我們必須更加警惕，並全力支持國軍與國防政策，以確保台灣的未來。

（作者為學生）

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