自由開講》立院亂砍預算 人民不該沉默！

◎ 吳旅人

身為一名六年級生，我親身經歷過社會對於特殊性別氣質者普遍抱持歧視與異樣眼光的年代。過去，無論是在校園還是職場，只要稍微偏離傳統性別刻板印象的人，往往會遭受排擠、羞辱，甚至面對職涯受限的困境。然而，近幾年來，由於性別平等教育的推動，社會逐漸改變，職場上開始出現許多勇敢展現自我、充滿自信的人，而我們的下一代——那些可能在性別氣質上與傳統印象不同的孩子，也能夠更自在地成長，擁有更多笑容和快樂的生活。

國民黨立委提案將性別平等會預算大幅刪減至僅剩3千元，彩虹平權大平台、台灣性別平等教育協會等團體聯合聲明，強烈反對立委刪除性平預算，此舉恐讓台灣在亞洲各國亮眼的性平發展無以為繼。（彩虹平權大平台提供）

這些社會包容、進步的成果，行政院性別平等會長期推動的努力不容抹滅，讓台灣社會逐漸向多元、包容的方向邁進。然而，令人震驚與憤怒的是，近日竟然有立委提案將性別平等會的預算大幅刪減至僅剩3,000元。這筆經費，剛好與我上週公司尾牙抽到的紅包金額相同。試問，這樣的預算，如何讓一個推動社會進步、改善性別平權的機構運作？

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然而，這並非唯一的荒謬刪預算案例！立法院這次的預算審查簡直是場鬧劇，不僅性平會的預算被砍，還有其他許多攸關社會安全的政策與機構被大幅削減經費。例如，數位發展部的預算遭遇不合理刪減，保障資訊安全的低軌衛星發展遭到影響；文化推廣與公共電視資源的經費也被無端砍掉，使得台灣在國際文化發展上進一步落後。

這些刪減預算的理由書充滿漏洞，有些立委甚至毫不避諱地以極為荒唐的理由刪減政府機構經費，完全無視人民的需求與權益。作為納稅義務人，我對於這樣的立委表現極度不滿。國家應該透過政策與資源，確保各項社會進步議題的推動不受阻礙，而非刻意縮減預算，讓許多重要機構形同虛設。

我們不應該讓台灣在性別平權、數位發展、文化等重要領域倒退！在此呼籲所有關心社會公平正義的公民，一同向政府與立法機關表達我們的憤怒與不滿，不僅僅是言語上的反對，而是行動上的抵制——我們應該積極關注立法院的決策，並在還有機會透過罷免連署或投票的時候，向這些違背民意的立委表達我們的強烈不滿，讓他們知道，人民的選票不是無條件授權，而是對於他們履行職責的監督與制衡！

（作者為彰化上班族）

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