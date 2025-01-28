自由開講》得道者多助 台灣與立陶宛邦誼屹立彌堅

◎ 陳永昌

立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯日前訪問台灣，並接受總統賴清德贈勳。去（二○二四）年十月立國國會大選政黨輪替後，藍斯柏吉斯卸下長達四年外長一職，同時辭去前執政黨祖國聯盟黨魁，台灣是他下野後第一個出訪目的地。

賴清德總統頒授立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯「特種大綬景星勳章」，表彰其對台立關係的卓越貢獻。（總統府提供）

立陶宛於一九九○年三月脫離前蘇聯，是所有共和國中第一個挺身而出宣布獨立的，首任國家元首就是藍斯柏吉斯的祖父。台灣與立陶宛遙遙相距八千多公里，同樣勇於追求民主自由拉近彼此距離，誠如藍斯柏吉斯所說：「熱愛自由的人應該相互照顧」；立陶宛是第一個捐贈疫苗給台灣的歐洲國家，台灣駐立國代表處則是歐洲第一個以台灣為名的駐外機構。

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就在藍斯柏吉斯抵台同一天，立陶宛總理府副主任秘書暨國家危機管理中心主任維爾曼塔斯率領「反制外國資訊操弄訪問團」同步展開一週行程，成員都是資深事務官與非政府組織專家，係立國新政府上台後第一個訪台的官方訪問團，顯示兩國關係不受政黨輪替影響。

二○二一年十一月台灣代表處掛牌成立後，北京當局祭出報復措施，召回中國駐立陶宛大使，大使館降級為代辦處，並驅除立國駐中國大使，立國蘭姆酒等出口商品淪為中國經濟霸凌下犧牲品。立國總統瑙塞達因此多次聲稱允許以台灣為名是「錯誤」。兩個月前新政府上台，和緩與北京當局緊張關係議題再次浮上檯面，台灣代表處是否被迫配合更名備受矚目。

藍斯柏吉斯與官方訪問團出發來台前，整體情勢已然翻轉。立陶宛新外長布德里斯七日公開否認上任前尋求恢復與中國全面外交關係說法，聲稱其言論被「過度解讀」，強調與中國關係將「充滿坎坷」。原因出在北京當局失道寡助，吃定維爾紐斯新政府軟土深掘。

台灣駐立陶宛代表處是歐洲第一個以台灣為名的駐外機構，台立邦誼穩固。（路透）

去年十一月中旬，連接立陶宛與瑞典波羅的海電纜遭中國貨船蓄意破壞，中國灰色地帶作戰侵門踏戶到家門口，再加上北京當局在俄烏戰爭中持續與俄羅斯站在同一陣線，完全讓兩國關係回復失去正當性。兩週後，立陶宛外交部又宣布三名中國外交官為不受歡迎人員，要求限期離境，立國政府並未提供三人具體行為細節，有意為北京當局保留顏面，但是怒不可遏的中國外交部仍然譴責立國「粗暴挑釁」，放話採取反制措施。

立陶宛與中國漸行漸遠，責任不在維爾紐斯，因為立國新政府拒絕接受霸凌羞辱，不願意向北京當局卑躬屈膝退讓，反而更能體會與台灣關係的彌足珍貴。

（作者為企業專業經理人）

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