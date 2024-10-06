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自由廣場》熱血教師被「花蓮王」查水錶了！

2024/10/06 05:30

◎ 謝家豪

是的，我被查水錶了，而且不只是被「花蓮王」，還有「花蓮國」的家臣們，以各種方式來查我水錶。以最近一件已刊登全國版的事件來說明如下：

本案是傅崐萁立委服務處利用匿名檢舉，轉為花蓮縣長徐榛蔚所轄的縣府教育處向大禹國小本人施壓，無非就是再現威權統治下的警總，以莫須有的人事物侵害公民的言論自由，來構陷反對者。

顯然通知本人到場陳述意見，係屬就傅崐萁向花蓮縣政府所為檢舉，做成不利本人行政處分之「先行手續」，藉以使本人因此蒙受懲處且因受有懲處之結果，而從此噤聲，迫使本人對外「不再主張對傅崐萁提出罷免」，且「不再對花蓮縣政府之施政提出批評」，實有違反刑法三○四條及公職人員選舉罷免法第九八條第一項第二款之罪嫌！

教師只要不是在上課期間違反教育基本法上明定的行為，下了課、放了假，就回歸公民身分，言論自由受憲法第十一條保障。況且，所有被檢舉投訴的內容，全部都是基於事實陳述，為何傅總召就宛如驚弓之鳥？這樣就把本人封為「罷免傅崐萁委員的主事者」，也未免太抬舉本人了吧？

本人接連被玉溪農會總幹事找了督學於暑期上班時間來查水錶，玉里鎮長於公開場合詆毀本人名譽，甚至督學更在上簽教育處長的簽呈中寫到，是否本人在擔任總務主任期間，工作量上是否太過輕鬆，致使本人有時間對外大放厥詞，慎重考量調整本人為導師職務。原來啊，「花蓮國」的家臣們也傳承了「花蓮王」查水錶的「技藝」啊！

政府本該保護人們的言論自由，也應確保人們有權利表達意見，而不必擔心被逮捕或受到報復，但在這玉里小鎮甚至「花蓮國」，執政者怎麼反過頭來壓迫言論自由呢？

此次事件所造成的寒蟬效應，不僅將踐踏台灣的自由，還會傷害台灣的民主，因為一個壓制思想與言論的社會，豈有真正的民主可言？

（作者為花蓮大禹國小教師）

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