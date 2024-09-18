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自由開講》「習思想」充斥課本，中國家長擔憂教育未來

2024/09/18 11:31

◎三毛

自習近平上台以來，「習近平新時代中國特色社會主義思想」（簡稱「習思想」）逐漸滲透到中國的各個領域，尤其在教育體系中發揮了關鍵作用，教材改革已成為黨國體系洗腦機制的重要工具，這與毛澤東時代的政治灌輸如出一轍；從小學一年級開始，中國學生的教材中便充斥著習近平的言論和思想，這種現象引發了中國家長和學者們的廣泛擔憂與批評。

自習近平上台以來，「習近平新時代中國特色社會主義思想」（簡稱「習思想」）逐漸滲透到中國的各個領域，尤其在教育體系中發揮了關鍵作用，教材改革已成為黨國體系洗腦機制的重要工具。（搜狐網截圖）自習近平上台以來，「習近平新時代中國特色社會主義思想」（簡稱「習思想」）逐漸滲透到中國的各個領域，尤其在教育體系中發揮了關鍵作用，教材改革已成為黨國體系洗腦機制的重要工具。（搜狐網截圖）

中國家長的焦慮與選擇

隨著「習思想」進入課本，家長們普遍對子女受到過度的政治化教育感到不安，北京一位家長張女士表示，她發現孩子語文課本中頻繁出現習近平的語錄，這讓她感到「不對勁」，這類言論缺乏學術說服力，甚至需要家長花費額外時間來解釋「總書記」的含義，一些家長選擇忍耐，因為他們感到無能為力；另一些家長則積極尋求辦法，讓孩子接觸外國教育，以逃避這種單一化、政治化的教材體系，對中國家庭而言，這種選擇成為了一種反抗的表現，也是他們保持孩子思想開放的途徑。

「含習量」與「含毛量」的差異

在許多觀察者看來，習近平似乎試圖模仿毛澤東，將自己的思想深植於下一代的教育中，然當年毛澤東的「含毛量」和今日的「含習量」之間存在顯著差異；毛澤東時代的教科書強調集體主義和階級鬥爭，而「習思想」更注重維護黨的統治權威，強調國家安全和習近平個人的政治地位，儘管兩者都有強烈的意識形態傾向，但毛澤東時代的教材更具革命性，而習近平的教材則更具保守性，旨在維護現有的黨國體系。

「習思想」對中國社會的影響

「習思想」的全面滲透對中國社會的影響是深遠的，特別是在教育方面，學生們從小便被灌輸對黨和國家領導人的忠誠和崇敬，這種教育不僅讓年輕一代在思想上更加統一，也可能對中國社會未來的多樣性和思想自由構成挑戰；隨著「習思想」的深化，中國學生將更難接觸到批判性思維和多元觀點，這進一步削弱了他們對外部世界的理解能力。

結論：未來的走向與挑戰

習近平的教育政策顯示出一種強烈的控制欲望，試圖通過教育體系建立長期的政治穩定，然這種全面滲透的政治教育也加劇了中國內部的矛盾與反抗，一些家長已經意識到這種教育對孩子思想發展的負面影響，並開始尋求替代方案；未來，中國可能會面臨更大的社會張力，尤其是在年輕一代逐漸崛起並尋求更開放的世界觀時。

（作者為研究生）

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