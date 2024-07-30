自由開講》中共血腥鎮壓成遺產？天安門事件再度成為國際焦點！

◎陳俊

聯合國教科文組織（UNESCO）日前決定將「北京中軸線—中國理想都城秩序的傑作」列入世界文化遺產名錄，北京中軸線從城市中心延伸，包含多處歷史建築，如故宮和天壇等，然這條中軸線也包括1989年天安門廣場，這裡曾發生過血腥鎮壓民主化學生運動的事件，天安門事件在國際社會一直是敏感話題，此次納入世界文化遺產名錄，將引起廣泛討論。

聯合國教科文組織（UNESCO）日前決定將「北京中軸線—中國理想都城秩序的傑作」列入世界文化遺產名錄。（圖片來源：中國官媒《央視》）

天安門事件：歷史的傷痕

1989年春季，數萬名學生和市民在北京天安門廣場集會，要求民主和自由，然中共動用武力鎮壓這場抗議活動，造成數千人死亡和受傷，這場血腥鎮壓至今仍是中共歷史的黑暗篇章，中共對此事件的態度為鎮壓是「正確」的選擇，並且嚴格控制相關信息的流通，在中國境內，對天安門事件的公開討論和紀念活動被禁止，相關信息在互聯網上被封鎖。

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世界遺產名錄與政治爭議

聯合國教科文組織將世界遺產定義為「對人類具有顯著價值的事物」，而天安門廣場被納入其中，引發國際討論，天安門事件為政治上極具分歧的歷史事件，被納入世界文化遺產，會讓人們再次聚焦於中共政府的歷史行為和現行政策，國際社會對此決定的反應可能兩極分化，一方面這承認天安門廣場的歷史和文化價值；另一方面，也可能被視為對中共過去行為的默許。

1989年，一個瘦弱青年獨自阻擋長列坦克的照片傳遍世界。這個後來被中共官媒稱為「螳臂擋車的歹徒」，就此以螳臂擋車的形象成為六四象徵。（美聯社）

記憶與反思：國際社會的責任

天安門事件已經過去35年，但這段歷史不應被遺忘，我們有責任記住這段歷史，並反思其中的教訓，聯合國教科文組織在將北京中軸線列入世界文化遺產時，應該揭露中共在天安門事件的暴行，使人民瞭解這段歷史，這不僅是對那些在事件中失去生命的人的紀念，也是對世界人權和自由的堅持。

歷史不應被掩蓋

北京中軸線成為世界文化遺產，固然是對中國歷史和文化的認可，然我們不能忽視天安門事件歷史傷痕，此次決定引發的爭議提醒我們，歷史不應被掩蓋，真相應該被公開討論，國際社會應繼續關注和監督中共的人權狀況，確保歷史的真相被保存，我們希望，通過這一事件，更多的人能夠瞭解天安門事件的真相，為未來的和平與自由奮鬥。

（作者為國際情勢研究員）

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