自由開講》聞「六四」就喪膽 中共到底在害怕什麼！？

◎陳俊

1989年6月4日發生了震驚全球的天安門事件，數以千計的及平示威者遭到中共武力鎮壓，然至今中共仍然刻意掩蓋這段歷史真相，企圖抹去這重大事件，不僅是對死者及其家屬的不公，也反映中共對真相的恐懼及維護專制統治的手段。

中共長期採取嚴格的資訊管控及審查措施，試圖遮蓋天安門事件的真相，他們不僅在國內嚴格禁止任何相關討論及紀念活動，更積極在海外散播假消息，塑造一個無死傷的假象，另中共還利用網路審查、監控及AI演算法等手段，刪除任何與此事件相關的資訊。

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中共之所以刻意掩蓋天安門事件的真相，主要原因為這段黑歷史會威脅到中共當局統治的權威，1989年的示威潮嚴重打擊中共的獨裁政權，表達人民對其專權的不滿，若人民知道真相，必將引發社會的廣泛反思及質疑，對中共的執政構成巨大威脅，因此中共不惜一切手段，也要將這段歷史徹底抹去。

中共之所以刻意掩蓋天安門事件的真相，主要原因為這段黑歷史會威脅到中共當局統治的權威。（資料照）

中共對六四天安門事件真相的掩蓋，也進一步凸顯其缺乏民主、法治精神的執政態度，只有直視歷史真相，才能讓社會進步，而國際社會也應持續關注此事，共同譴責中共的做法，維護人權及民主價值，方能避免慘劇再生。

（作者為國際情勢研究員）

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