晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》聞「六四」就喪膽 中共到底在害怕什麼！？

2024/06/03 10:46

◎陳俊

1989年6月4日發生了震驚全球的天安門事件，數以千計的及平示威者遭到中共武力鎮壓，然至今中共仍然刻意掩蓋這段歷史真相，企圖抹去這重大事件，不僅是對死者及其家屬的不公，也反映中共對真相的恐懼及維護專制統治的手段。

中共長期採取嚴格的資訊管控及審查措施，試圖遮蓋天安門事件的真相，他們不僅在國內嚴格禁止任何相關討論及紀念活動，更積極在海外散播假消息，塑造一個無死傷的假象，另中共還利用網路審查、監控及AI演算法等手段，刪除任何與此事件相關的資訊。

中共之所以刻意掩蓋天安門事件的真相，主要原因為這段黑歷史會威脅到中共當局統治的權威，1989年的示威潮嚴重打擊中共的獨裁政權，表達人民對其專權的不滿，若人民知道真相，必將引發社會的廣泛反思及質疑，對中共的執政構成巨大威脅，因此中共不惜一切手段，也要將這段歷史徹底抹去。

中共之所以刻意掩蓋天安門事件的真相，主要原因為這段黑歷史會威脅到中共當局統治的權威。（資料照）

中共對六四天安門事件真相的掩蓋，也進一步凸顯其缺乏民主、法治精神的執政態度，只有直視歷史真相，才能讓社會進步，而國際社會也應持續關注此事，共同譴責中共的做法，維護人權及民主價值，方能避免慘劇再生。

（作者為國際情勢研究員

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書