自由開講》六四是中共無法抹去的黑歷史

◎陳俊

一九八九年六月四日中國大陸爆發一場反對共產專權的示威活動，數以千萬的學生和市民在北京天安門廣場聚集，要求民主、自由和反貪腐，然中共當局政府最終下令以坦克車暴力鎮壓，造成數百甚至上千人死傷，這場震驚全球的血腥鎮壓，被稱為「六四天安門事件」，也成為中國大陸歷史上極為重要的一頁。

中共當局對六四事件的態度

儘管距離六四事件已過去35年，但中共官方至今仍拒絕為此事件道歉，並將相關列為不可觸碰的禁聲區，試圖掩蓋和淡化歷史事實，中共宣稱六四是為維護社會穩定而不得不採取的必要措施，但無論中共如何辯解，也無法消除其使用殘暴手段鎮壓和屠殺平民的罪行。

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六四事件對中共政權的影響

六四事件是中共當局無法抹去的黑歷史，也是共產政權遭受挑戰的重要時刻，中共對六四的血腥鎮壓不僅引發國內外強烈譴責，也使中共在國際上的形象蒙上陰影，儘管中共試圖透過經濟發展、外交策略及武力威嚇轉移人民的注意力，但六四事件仍影響著中共的政治走向，成為中共政權統治的軟肋，可見民主、人權和法治理念的傳播，正逐步瓦解中共的專制暴政。

香港對六四事件的追憶

香港一直是中國大陸地區唯一可以紀念六四的地方，每年六四的維園燭光晚會，不僅是對死難者的追悼，也是對民主自由的渴望，然隨著香港國安法的實施，中共對香港的控制步步緊逼，日前香港政府首次依據《基本法》第23條逮捕鄒幸彤等6名組織六四燭光晚會的公民，引發強烈批評，中共的蠻橫行動再次彰顯其亟欲掩飾不可告人的歷史，以及對香港民主自由的打壓。

六四35週年前一週，香港警務處國家安全處昨天（28日）依據香港《基本法》第23條訂立的煽動意圖罪，逮捕前香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）副主席、六四紀念活動領袖鄒幸彤（中）等6人。（路透社）

結語

六四事件至今仍是中共及世界歷史上不可磨滅的一頁，我們有須追憶這段歷史，維護其歷史真相，捍衛民主自由，只有銘記歷史，才能確保類似悲劇不會重演，面對中共掩蓋的歷史惡行，我們更應揭發真相，並抱持為自由民主奮鬥的信念，如此方能向逝者致敬，為世代人民樹立正確的道德標杆。



（作者為國際情勢研究員）

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