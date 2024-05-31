自由開講》一個害怕鮮花，害怕白紙的政權，誰是它真正的敵人？

◎江峰

5月10日中午，江蘇南通的一輛大巴上載著39名小學生、3名教師、2名家長，眾人盛裝打扮要去參加藝術節展演，卻在十字路口被一輛渣土車攔腰直撞。現場網友爆料說，有多名孩子當場失去生命。車禍發生後，學校和當局在第一時間做了這些事，

1. 發布假消息維穩。南通市交警發布消息說，1人危重，1人重傷，6人輕傷。

請繼續往下閱讀...

2. 在車禍現場和醫院派了大量特警。

3. 現場進行了「假搶救」，然後堅稱「全力搶救無效後死亡」

4. 為每個受難家庭安排工作組，美其名曰心理輔導，實則是人盯人，不讓家屬獨處，手機全部監控。

不出事，你就是安分的奴工，出事兒，你瞬間成為敵人

一位事故女孩優優的媽媽在抖音上頻發消息，她悲憤的說：「政府還在隱瞞什麼？我孩子躺在路邊沒人管，腦袋都Ｘ了，有位路過的大哥脫下衣服給孩子蓋上，給了孩子最後的體面，我的寶貝女兒當場就沒了，根本就沒有所謂的搶救。」一名網友爆料說：「優優的靈堂不允許開燈。還有好多小孩啊，已經腦死的那種，用維生機器吊著，這樣就可以不用報死亡人數了，只要政府一鬆口，醫院那邊立馬把機器停了。」「除了優優媽媽，其他家長全被關在萬豪酒店無法發聲。優優媽媽訊息發出來，網友截圖後一直轉發，官方瞞不住了！」

5月14日上午優優遺體火化。南通市民前往殯儀館想要送孩子最後一程，中共的維穩人員穿著便衣一字排開，把民眾堵在門口外，鮮花也只能放在門外。優優爸爸質問現場政府人員：「你們控制我們就算了，你們到底想幹嘛？」「我們（優優）是孩子，她不是罪犯啊」。父母失去孩子本來已經很心痛，民眾出於同情，送來鮮花、玩具，同時也來參加葬禮，這本身對親人就是一種慰藉，孩子的親人或許能盡快走出傷痛。在西方國家，當局都會公開表達對失去孩子親人的慰問之情，這是基本的同理心嘛！自發的民間悼念也有著完全的自由。但中共當局卻把受難者當成罪犯：假搶救、假消息、管控受害人親屬、全程監控靈堂和葬禮等等。

中共害怕歷史，害怕罪惡曝光，害怕人性！

鄭州720水災，市民到地鐵站口獻花被阻撓；李克強故居和工作過的地方，群眾獻花被阻撓；武漢疫情時《方方的日記》記錄女性在疫情中的感受，卻遭到環球時報等官媒的污衊；學生手中的一張白紙在白紙運動中更讓當局驚恐不已。人類歷史上從來沒有過這樣的政府，它號稱擁有無數軍艦導彈可以阻敵萬里，但卻害怕鮮花、日記與白紙，誰是它真正的敵人？

害怕日記，因為它是人民書寫的歷史；害怕白紙，因為中共的罪惡與人民的苦難已經罄竹難書；害怕鮮花，是黨性對人性的恐懼。

王毅吹捧夫人外交的國家軟實力，人們卻留意彭麗媛背後健碩的女保鏢；習近平有紅旗防彈轎車，還有動輒百人的黑衣安保團隊，無處不彰顯著他們內心極度的恐懼，害怕人民，害怕同志，害怕海外歸來的是間諜，害怕國內出不去的是內奸。

沒有政治包袱的習近平，為何卻成了罕見的獨裁者

人民一直困惑，習近平的父親習仲勛是深圳經濟特區的創建者，也是最早被毛澤東用文字獄打倒的一批革命者之一，更是八二憲法修訂起草人之一，可以說具備了黨內改良主義者所有特質。而習近平在文革時失去正常教育，遭遇母親檢舉出賣的人倫之痛。更重要的是，習近平沒有毛澤東、鄧小平內戰和殺人無數的政治包袱，沒有胡錦濤西藏平亂以及維繫中共生存的重責，更沒有江澤民踏著六四階梯和迫害法輪功之惡，家族與達賴、班禪的親近關係，這些都讓他具備了改變中國不再讓中共寄生壓榨的命運，乃至個人命運的基礎。

為什麼習近平卻用它父親經歷的文字獄和黨內大清洗來作為自己的統治手段，要國人檢舉鬥爭重現自己所受苦難？為什麼他成了罕見的獨裁者，人民的敵人？甚至害怕日記、白紙、鮮花？實際上歸根結底，習近平的人生、使命和政治抱負都不是個人能把握得了的，他和包括他父親的所有人，從幼時的思想洗腦、教育到找工作，一切都遭到中共這個政黨的劫持。

中國國家主席習近平。（法新社）

不管黨怎麼對待你，都要對黨保持信仰

習近平的權力來自中共的民族主義目標：消除十九世紀以來遭遇的恥辱。無論是引入共產主義、香港回歸、收復台灣這個「失落」的領土，都蘊含著中共的政治追求：擴張與不擇手段的實現所謂復興。對於中共來說，民族主義是生命線。也就是說今天習近平對同志、對人民、對世界的一切痴蠻耍狠，都來自於中共的存亡意識。習仲勛所有的委屈忍受，背後都埋藏著一個理念：不管黨怎麼對待你，都要對黨保持信仰。這就是對中共復興理念的畢生追求。

習近平修改憲法、出台第三個黨的歷史決議、對台灣問題的執著，都源自於此。他認為鄧、江、胡已經忘掉了民族復興的偉大使命，那些難以為繼的經濟發展模式，巨大的債務都是變色的江山，變色的中共幹部隊伍造成的。「保黨就是保江山，就是為了人民的福祉。」習近平說這些話的時候是真誠的，他是真信啊！他是這個黨教育出來的，人的孩子喝了狼奶，最終也是一輩子獸性。

習近平是幸運的，他擁有以往獨裁者都不曾擁有的力量–科技。人人相互監控，相互告密揭發。社交媒體監視人民的每個舉動，監控在人民生活中無所不在，它甚至可以預測我們下一個選擇。而西方也正經歷著民主的最大扭曲，信仰與法制一雙讓西方文明騰飛的翅膀正在脫落。這也是習近平東升西降的依據。

反人類的本質，讓習近平越忠誠工作，對中國乃至世界的危害越大

近些年來中國的水患越來越頻繁，大小雨災幾乎無可幸免。原因固然很多，但習近平為人民服務，嚴肅整黨的「善念」卻起了關鍵的壞作用。習近平強調責任到人，責任到基層。在水利工程治理上，他搞了一個庫長責任制，2021年通告全國，河流有河長，湖泊有湖長，水庫有庫長，全面建立市、縣、鄉三級庫長體系，責任到人。庫長唯一的責任就是大壩的安全，於是一下雨就洩洪，小雨小洩，大雨大洩，至於洪水淹了多少個縣，那就是河長、湖長的責任了。

鄭州720洪水，常莊水庫洩洪了，連中央電視台都不知道，還在那兒播放如何堅守堤壩。鄭州不知道，京廣鐵路也不知道，這就是中共體制之惡。習近平是中共的頭目，他所謂理政保黨的「善念」，就是要被中共扭曲成更大戕害民眾之惡。為何什麼事情都爛尾？他也不願意啊！他就是沒搞懂，復興大業是為了保黨，而這黨越壯，越是人民之殤。

中國人已經習慣了這個詞兒：配合

南通孩子車禍後，優優的爸爸對警察說，我們已經配合了，你們不要太過分。 實際上，中國人已經習慣了這個詞兒：配合，這成了良民的標準口頭語。為什麼不是政府配合家屬善後，卻要受害者配合政府維穩？在重大群體事件中，部分人的配合，甚至成了中共利用來威脅其他抗爭者，其他不願配合者的工具。我想說的是，他們最不願見到的、最害怕的，咱們去做就是了。對逝者獻上鮮花，表達我們不願遺忘；寫上日記，紀錄我們的哀傷無奈、紀錄那些行惡之人。

影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法