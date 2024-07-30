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自由開講》回應〈文化差異？中國教育高學歷無品德？！〉一文

2024/07/30 10:15

◎張天泰

工作繁忙，坐車途中在網路看到兩岸情勢研究員陳俊的〈文化差異？中國教育高學歷無品德？！〉一文，仍覺得必須回應，陳提到中國籍芮姓男子在台辱罵警員事件，因而被拘役30天事件，再經追查，此案男子為40歲來自香港，博士肄業並沒有畢業。案發為2022年5月11日凌晨12時許，案發當日稍晚，芮男被解送至高雄市楠梓派出所，訊問過程中，芮姓男子竟用粵語和國語說出侮辱性言語斥責李姓警員，包括稱對方為「垃圾」，過程被警方「密錄器」全程拍下證據。

最具爭議性的是，芮男在台灣法庭上不知悔改，對於自己的言行辯稱是文化差異問題。他嘗試狡辯，在香港語言文化中，「垃圾」是個形容詞並不一定是對人的侮辱，更多是表達對某件事或工作不滿的方式，甚至想脫罪聲稱當時的言語是對自己發出的批評。

台灣法庭當然認為這一辯解不成立，法官直接打臉指出，芮男的行為表現出對台灣法治的不尊重，儘管在審理過程中承認自己的錯誤，但這並不足以減輕其刑罰，最終裁定芮男犯《侮辱公務員罪》，處以拘役30天，並可選擇繳納罰金代替拘役。

再次查核，第一是芮男博士肄業並沒有畢業，第二是芮男的狡辯只是顯示其不學無術，胡言亂語和零文化素養，筆者特以台語文化「嘴啾」形容此男行為剛剛好，「嘴啾」為台語，係指「喙『肖鳥』」，形容人講話像雄性動物發情一樣，衝動，爽字帶頭，煞不住車，讓芮男多學一些台灣文化。

連小學生都知道學習知識，更要學習做人、做事的道理，芮男想合理化污辱台灣員警的行為和辯解，讓我們看到其嚴重缺德的問題現象和不如小學生的事實。（法新社）

有一說一，高學歷只代表在特定領域學有專精，高學歷也未必有高知識與高道德，但低學歷就一定高道德嗎？這可再做探究，然而，中國高等教育的道德培育已出現嚴重問題，連中國中共大學主管院長也嚴重敗德，筆者曾在中國擔任大學老師，當時遇到的主管院長為中共黨員，後來原形畢露，胡亂吼叫，頤指氣使，盡說些垃圾無價值等人身攻擊污辱性的話，後運用不當職權棄用霸凌壓迫來掩蓋其自卑，台灣老師用科學證據說中國創造力限制點變成辱華，台灣老師請同學喝珍珠奶茶變性騷、台灣老師上課做課堂紀錄激勵同學發言變偷拍，亂舉報子虛烏有的罪名，毀譽如殺人，惡意破壞他人名譽，陷入入罪為缺德至極。

正氣歌的作者文天祥曾留下：「孔曰成仁，孟云取義；惟其義盡，所以仁至。讀聖賢書，所為何事？而今而後，庶幾無愧！」身為讀書人、知識份子，總該先反身性自省：「我為什麼要接受教育？我學到了些什麼？我做了些什麼？我俯仰無愧嗎？」，故筆者在此文強烈建議，中共在其國家社科研究選題，新增「提高中國高等教育主管老師之道德行動研究」。

行文最後，連小學生都知道學習知識，更要學習做人、做事的道理，芮男想合理化污辱台灣員警的行為和辯解，讓我們看到其嚴重缺德的問題現象和不如小學生的事實。

（作者為教育博士、政治工作者）

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