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自由開講》文化差異？中國教育高學歷無品德？！

2024/07/27 09:30

◎陳俊

近期中國籍芮姓男子在台辱罵警員事件，因而被拘役30天，反映中國教育體制的深層問題，芮男擁有博士肄業的高學歷，其言行舉止卻極度缺乏基本禮儀和對他人尊重，不禁令人汗顏中國教育失敗及其在培養公民道德的不足。

近期中國籍芮姓男子在台辱罵警員事件，台灣橋頭地方法院審理後依侮辱公務員罪，判處他拘役30天。（資料照）

中國教育體制長期過度強調學術成就，忽視品德教育，芮男作為高學歷者，對法律和公共秩序的漠視，顯示出他在接受教育過程中，並未受到足夠的道德和法律教育，中國教育只注重考試成績，卻忽視學生的品德培養，導致部分高學歷者在道德和法律方面存在嚴重缺失，也是中國教育偏重知識灌輸、輕視價值觀引導的結果。

芮男以「文化差異」為由為自己的不當行為辯解，更反映價值觀偏差，中國部分地區的社會風氣和價值觀存在許多問題，使某些人誤以為侮辱他人是可以被接受的行為，這種價值觀扭曲不僅影響個人，也損害中國在國際社會的形象，芮男的辯解不僅不能為其行為開脫，更凸顯他對基本人際交往禮儀的無知，進一步印證了中國教育在培養正確價值觀的失敗。

此事件也暴露出部分中國高學歷者的文化素養缺失，芮男在台灣警員面前公然侮辱，顯示他缺乏基本的尊重他人的素養，文化的培養應該是教育的重要內容之一，但在中國的教育體系中，這一點往往被忽視，當一個受過高等教育的人仍然無法理解和尊重他國文化時，我們不得不反思教育體系在培養學生文化素質的不足。

沒文化的人沒資格談文化，芮男用文化差異為自己的侮辱行為辯解，真正有文化的人應該懂得如何尊重他人，並在不同文化背景下進行得體的交流，芮男的行為和辯解不僅羞辱他自己，也讓我們看到在中國教育下的高學歷者，並不具備應有的文化素養和社會責任感。

（作者為兩岸情勢研究員

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