自由開講》報告張麗善縣長：以派系霸凌孤鳥議員沒問題，可縣民的預算不能亂來！

廖郁賢

常常聽長輩說，在雲林的政治界有一句名言「選舉沒師父，花錢買就有」經歷了雲林縣議會第十九次第六次定期會，真的是深感遺憾，看來是真的！民意代表甘願自斷手腳才會讓雲林縣政府如此有恃無恐！官員不但可以手握配合款嗆議員反正都得怕他；縣府還放利頭，用關說、喬的手段來讓議員自廢武功，自願當舉手大隊也要讓二十九億的預算完全不須被監督就通過。作為人民的縣議員我就問：到底多大的有利可圖讓你們連身而為人的尊嚴都捨棄？民主賦予的選票不是讓地方派系隻手遮天行威權之實的！審預算不是打假球，審到半夜三更都是很合理的事情，如果縣府害怕擱置，就好好給資料、好好來說明，需要動用到議員的尊嚴來護航嗎？

雲林縣長張麗善。（資料照）

以前朝來慣例與黨派比較來強化護航合理性很荒唐，過去16年的雲林縣議會

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為什麼我要在乎？重點是每一場的聯席審查預算都會到場的議員，針對有問題的預算案在會議上一一提出，再請有關單位提送資料給，了解評估是否要通過或是刪減預算，這是身為一位雲林縣議員應有的責任與態度！但沒想到這次被擱置的12個預算案，竟然有24位無黨、偏藍護航的議員們提案以「動議」的方式將這些預算案全部抽出強行進入二讀會，最後這幾十億不給發言全數強行通過，真的其心可議啊！說擱置會傷害縣政、影響地方建設，這根本就是不當影射！用關心地方建設的名義來包裝筆筆預算裡的利益，你們要捍衛的揮霍可是稅出高達373億！平常不來開會簽到領便當也沒關係，可這點功課還是要做吧？都是人民的血汗錢，沒交代清楚的擱置約29億只佔百分之十二，這些案子需要更多的了解與確認，為什麼怕到要嗆「就是教你啦！這就是政治、這就是派系，人多啦！我簽到領2450不開會吃便當也不違法啦！」然後開始表演護航，真的吃相難看。

我是雲林縣民的縣議員，不是國民黨張家縣政府的橡皮圖章更不是張家的細漢！發言不是要干涉他人權益，是護航派提案者們根本沒幾個有來開會討論過，聯席會總不見人影，在二三讀會直接動議抽出討論包裹過關，以派系霸凌孤鳥議員沒問題，可縣民的預算不是您們這樣亂來的，請好好監督雲林縣政府而不是議員同事，拜託請當讓人看得起的民意代表。

（雲林縣議員）

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