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黑熊學院》打台灣不如騙台灣 談中國認知戰

「認知作戰」通常是以「消滅另一個國家實體」作為主要目的。​ 發動過程將使用大量的謊言與煽動性的敘事手法，混淆人們對於事情的看法，進而對於民主國家制度的信念產生動搖。 ​
黑熊學院

黑熊學院

2024/06/28 20:20

◎黑熊學院

認知作戰的主要攻擊目標，就是那些沒有立場與議題冷感的人

「認知作戰」發動過程使用大量的謊言與煽動性的敘事手法，混淆人們對於事情的看法，進而對於民主國家制度的信念產生動搖。圖為2024大選「中共黑手介選產業鏈」，包括滲透宮廟、操弄民調及進行影音認知戰等樣態。（報社合成／路透社）

你對「認知作戰」是什麼印象？覺得是無稽之談、政客的手段、或確有其事？

近年來，「認知作戰」成為大家耳熟能詳的詞彙，然而它卻在各式的操弄下，失去原本應有的警惕意義。

▌讓我們從頭再來：什麼是「認知作戰」？

「認知作戰」通常是以「消滅另一個國家實體」作為主要目的。

發動過程將使用大量的謊言與煽動性的敘事手法，混淆人們對於事情的看法，進而對於民主國家制度的信念產生動搖。

認知作戰是以軍事戰爭作為出發點， #目的是為了殲滅對方。

也可以說，「認知作戰」就是一場國與國之間的戰爭。

▌中國為什麼要發動認知作戰？

第一，說服台灣人認同中國政權

台灣無論在地緣位置或經濟與政治等，都扮演著舉足輕重的關鍵角色。

中國只要讓台灣人覺得「雙方可以談」、「統不統一都沒差」，中共就越有機會攻打台灣、成本也越低。

這是很簡單的戰略思維：你一定是趁對方防備心最低的時候進行打擊。例如，俄羅斯進攻烏克蘭的時間點，正是烏克蘭內部最動盪的時刻。

第二，內部維穩

透過不斷宣傳「中華民族是偉大的民族」、「台灣是中國不可切割的領土」，轉移中國人民對內政的不滿、讓人民相信中國將成為比現在更加富強的國家。

第三，控制海外中國人思想

中國政府生怕海外人民把自由民主的意識形態帶回中國，進而影響生活在中國境內的親友。

因此中國會透過收買海外中文媒體，或以網紅灌輸特定的意識形態等認知作戰手段，試圖讓海外華人即使生活在民主國家，在牆內、牆外接收到資訊沒有太大差別，腦中依然充斥著小粉紅愛國思想。

充分理解敵人手法，就是最好防禦。
​圖為立委沈柏洋在未任公職前，就經常以「認知戰」為題發表演講。（資料照）

▌抵禦認知作戰不易：「人們更容易相信與自己信念相符的謠言」

認知作戰不僅縝密且具有系統性，尤其中國作為集權國家，對台灣的認知作戰就是一場「不成比例的戰爭」。

當對方決心要影響、分化台灣，勢必是投注大量資源。

#那我們該怎麼辦？

黑熊學院院長沈伯洋、台灣民主實驗室執行長吳銘軒，共同撰寫了《打台灣不如騙台灣：中國對台灣認知作戰的Q&A》，或許你的疑問會在這本書找到答案：

《打台灣不如騙台灣：中國對台灣認知作戰的Q&A》。（取自黑熊貼文）

【限量簽名版！本書五大亮點】

1.第一本為台灣所撰寫如何抵禦認知戰的「防毒指南」
2.詳列 56 則常見提問 X 具體案例說明
3.認知作戰手法一一拆解
4.詳細認識中國的大外宣
5.防禦對策與建議

充分理解敵人手法，就是最好防禦。

透過這本書，我們或許能讓意識接種疫苗，並擁有抗體去抵禦資訊洪流的今日。

送給鄰居、不關心政治的人、與天天看抖音的長輩親友！

#黑熊學院
（本文經同意轉載其臉書2024.6.28貼文）

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