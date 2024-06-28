黑熊學院》打台灣不如騙台灣 談中國認知戰

「認知作戰」通常是以「消滅另一個國家實體」作為主要目的。​ 發動過程將使用大量的謊言與煽動性的敘事手法，混淆人們對於事情的看法，進而對於民主國家制度的信念產生動搖。 ​

◎黑熊學院

認知作戰的主要攻擊目標，就是那些沒有立場與議題冷感的人



「認知作戰」發動過程使用大量的謊言與煽動性的敘事手法，混淆人們對於事情的看法，進而對於民主國家制度的信念產生動搖。圖為2024大選「中共黑手介選產業鏈」，包括滲透宮廟、操弄民調及進行影音認知戰等樣態。（報社合成／路透社）

你對「認知作戰」是什麼印象？覺得是無稽之談、政客的手段、或確有其事？



近年來，「認知作戰」成為大家耳熟能詳的詞彙，然而它卻在各式的操弄下，失去原本應有的警惕意義。



▌讓我們從頭再來：什麼是「認知作戰」？



「認知作戰」通常是以「消滅另一個國家實體」作為主要目的。



發動過程將使用大量的謊言與煽動性的敘事手法，混淆人們對於事情的看法，進而對於民主國家制度的信念產生動搖。



認知作戰是以軍事戰爭作為出發點， #目的是為了殲滅對方。



也可以說，「認知作戰」就是一場國與國之間的戰爭。



▌中國為什麼要發動認知作戰？



第一，說服台灣人認同中國政權



台灣無論在地緣位置或經濟與政治等，都扮演著舉足輕重的關鍵角色。



中國只要讓台灣人覺得「雙方可以談」、「統不統一都沒差」，中共就越有機會攻打台灣、成本也越低。



這是很簡單的戰略思維：你一定是趁對方防備心最低的時候進行打擊。例如，俄羅斯進攻烏克蘭的時間點，正是烏克蘭內部最動盪的時刻。



第二，內部維穩



透過不斷宣傳「中華民族是偉大的民族」、「台灣是中國不可切割的領土」，轉移中國人民對內政的不滿、讓人民相信中國將成為比現在更加富強的國家。



第三，控制海外中國人思想



中國政府生怕海外人民把自由民主的意識形態帶回中國，進而影響生活在中國境內的親友。



因此中國會透過收買海外中文媒體，或以網紅灌輸特定的意識形態等認知作戰手段，試圖讓海外華人即使生活在民主國家，在牆內、牆外接收到資訊沒有太大差別，腦中依然充斥著小粉紅愛國思想。



充分理解敵人手法，就是最好防禦。

​圖為立委沈柏洋在未任公職前，就經常以「認知戰」為題發表演講。（資料照）

▌抵禦認知作戰不易：「人們更容易相信與自己信念相符的謠言」



認知作戰不僅縝密且具有系統性，尤其中國作為集權國家，對台灣的認知作戰就是一場「不成比例的戰爭」。



當對方決心要影響、分化台灣，勢必是投注大量資源。



#那我們該怎麼辦？



黑熊學院院長沈伯洋、台灣民主實驗室執行長吳銘軒，共同撰寫了《打台灣不如騙台灣：中國對台灣認知作戰的Q&A》，或許你的疑問會在這本書找到答案：

《打台灣不如騙台灣：中國對台灣認知作戰的Q&A》。（取自黑熊貼文）

【限量簽名版！本書五大亮點】



1.第一本為台灣所撰寫如何抵禦認知戰的「防毒指南」

2.詳列 56 則常見提問 X 具體案例說明

3.認知作戰手法一一拆解

4.詳細認識中國的大外宣

5.防禦對策與建議



充分理解敵人手法，就是最好防禦。



透過這本書，我們或許能讓意識接種疫苗，並擁有抗體去抵禦資訊洪流的今日。



送給鄰居、不關心政治的人、與天天看抖音的長輩親友！

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#黑熊學院

（本文經同意轉載其臉書2024.6.28貼文）

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