自由廣場》救護自保民防 黑熊學院不是黑熊部隊

◎ 黑熊學院

國民黨副總統候選人趙少康十一月廿二日在《少康戰情室》表示，要是真的打起仗來，他很懷疑「黑熊部隊」能做什麼，在他看來就跟滿清末年義和團差不多。對此，必須聲明，黑熊「學院」並非黑熊「部隊」，所以，黑熊部隊可以做什麼？我們確實無從得知。

但黑熊學院一直在推廣民防與防衛相關知識，告訴民眾在戰災時如何自保、救護、糧食與基本儲備，以應對不測的戰爭風險。黑熊學院相當歡迎副總統候選人對民防議題有興趣，進而讓社會廣泛重視此議題，但有效討論的前提是認知與資訊的正確。

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無獨有偶，屢次上中國官媒大談統一的邱毅在十一月廿八日臉書的「黑三角」貼文指稱：賴清德和蕭美琴的双獨組合，又說民進黨不分區立委候選人沈伯洋是黑熊學院院長，「黑熊部隊」召集人，代表暴力台獨路線即將成為主角…等等。邱毅此番言論充分演繹認知作戰的其一招數:以真假資訊混合、移花接木攪亂輿論。相信邱毅博士在為文之前是會秉持學術規格嚴謹查資訊，因此「沈伯洋是黑熊學院院長」是真資訊，而他心裡應該也知道「黑熊學院從來都不是黑熊部隊」，但是不知是否是為了完成中國代理人的任務仍寫出這種移花接木且違反事實的貼文，進而充當紅色資訊滲透的媒介？

至此，國民黨副總統候選人趙少康、邱毅等關於「黑熊學院是黑熊部隊」的言論，讓人感覺到似乎有著一股紅藍統一戰線的力量透過真假資訊混合與扭曲，想要捻熄台灣民間防衛的力量，同時把這股力量抹成挑起戰爭的勢力。然而，黑熊學院真正在做的事是強化台灣防衛信心與韌性。例如近日黑熊學院剛舉辦完黑熊民防親子園遊會，一個下午超過一萬人次的踴躍參與，透過遊戲讓小孩子怎麼認路、怎麼跟爸媽會面，怎麼尋求幫助，怎麼學會基本的包紮與CPR，並瞭解警消人員的辛苦。

此外，務實紅統工作者、貶低台灣防衛決心者的貼文還警示著我們，面對中國對台發動戰爭的威脅，只有自保、救護是不夠的，還需要有強大的心防與抵抗意志。台海危機的真正主因是中國欲挑戰國際秩序，破壞和平現狀，欲藉對台發動戰爭突破第一島鏈進入太平洋，從而試圖實現其宰制區域制霸全球的野心。

面對中國的威脅，應該冷靜理性面對，更應堅定加強台灣的防衛能力與意志，建立台灣社會的韌性與信心，不僅要堅強的活著，還要「站著」且「尊嚴」地活著。更重要的是，不能落入敵人陷阱，讓最基本且最需要的民防議題被拉低層級淪為紅藍的選舉工具。

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