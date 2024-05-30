自由開講》滬台通文化交流 背後的政治圖謀？

◎茜茜

近日，滬台通官方公眾號發布了一則訊息，宣布將向臺北、上海兩地民眾徵集物件，圍繞「睹物思情•尋找上海臺北雙城記憶」這一主題展開活動；表面上看，這是一個旨在促進兩地文化交流的活動，但實際上卻隱藏著中共文化統戰的意圖，中共試圖通過這種活動，尋找兩地民眾間相似的生活小物和共同的歷史記憶，進而建立情感連結，最終達到模糊兩岸界線，影響臺灣民眾認知的目的。

中共試圖通過這種活動，尋找兩地民眾間相似的生活小物和共同的歷史記憶，進而建立情感連結，最終達到模糊兩岸界線，影響臺灣民眾認知的目的。（彭博）

文化統戰的手段與目的

中共的文化統戰手段無孔不入，往往利用各種看似和平友好的文化交流活動，來達成其政治目的，此次滬台通活動便是一個典型的例子；此類活動通過強調兩地的文化和歷史聯繫，試圖淡化兩岸之間的政治差異，營造一種「兩岸一家親」的假象，然這種行為的背後，實質上是中共企圖削弱臺灣主權意識的策略，希望最終達成其「統一」臺灣之目標。

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模糊兩岸界線的隱藏策略

徵集兩地生活小物和共同的歷史記憶，是中共試圖模糊兩岸界線的具體手段之一，通過這些相似點，中共希望在臺灣民眾中營造一種錯覺，讓人們認為兩岸之間的差異並不大，甚至應該融合在一起；然而，這種策略忽視了臺灣的現實和民意，臺灣擁有獨立的主權和完整的民主體制，其民眾對自己的國家身份有著強烈的認同感，不會因為一些生活小物和歷史記憶而改變。

中共文化滲透的危險性

中共文化統戰的危險性在於，其試圖通過潛移默化的方式影響臺灣民眾的認知，從而達到其政治目的，這種文化滲透不僅僅是在文化領域，其實質上是對臺灣主權的挑戰，臺灣民眾應對此保持高度警惕，不能被表面上的文化交流所迷惑，而忽視了其中隱藏的政治意圖，對於這種文化滲透行為，臺灣社會需要有清醒的認識和堅定的抵制態度。

堅守臺灣主權，抵制文化統戰

面對中共不斷加劇的文化統戰行為，臺灣民眾應該保持清醒，認清其真實意圖，並堅決抵制這種文化滲透，臺灣擁有獨立的主權和完整的民主制度，任何試圖通過文化手段來削弱臺灣主權意識的行為，都應該受到抵制和譴責，臺灣社會需要更加珍惜和保護自己的文化和歷史記憶，維護自己的主權和尊嚴，不讓中共的統戰策略得逞。

（作者為研究生）

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