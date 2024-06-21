自由開講》關心國會表現，了解事實真相

◎林祚長

在台灣，絕大多數人都戰戰兢兢的努力工作，希望能讓我們的生活、家庭、社會、國家甚至世界，能更上一層，更好。但是就是有些人、有些政黨、有些媒體利用大多數人民無暇去了解事實真相，於是造謠生非，扭曲事實真相，以偏概全地批評國事，擾亂民心，造成社會對立，國家不安。

國民黨不分區立委翁曉玲在6月17日立院質詢國防部長顧立雄時，說賴清德總統是賣國賊，因為他不承認外蒙古和中國大陸是中華民國的領土。（資料照）

以下略舉最近所發生的事加以解說︰

一、國民黨不分區立委翁曉玲在6月17日立院質詢國防部長顧立雄時，說賴清德總統是賣國賊，因為他不承認外蒙古和中國大陸是中華民國的領土。

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事實上，外蒙古是中國國民黨政府在中國大陸時，因種種因素，在公元1946年自己承認外蒙古為獨立的蒙古人民共和國。而且蒙古共和國也早在公元1961年成為聯合國成員之一，當時的中華民國是聯合國常任理事國也沒投票否絕它入會，現在它已是世界上大多數國家所承認的國家。要問責，就應該問責當時執政的中國國民黨政府的總統，為什麼當時要承認外蒙古是一個主權獨立的國家？為什麼在聯合國五大常任理事國具有否決權時，不否決它加入聯合國呢？。

同樣的，中國大陸是在中國國民黨政府統治中國大陸時，在公元1949年被中國共產黨打敗而退據到台澎金馬。中國共產黨當時在成立了中華人民共和國統治了中國大陸。在公元1971年聯合國大會決議案中，取代中華民國在聯合國安全理事會的席次，中華民國政府被廹退出聯合國。1979年台美斷交，美國和中華人民共和國建交。中華人民共和國是世界上絕大多數國家承認代表中國的唯一合法政府。要問責，要問責當時執政的中國國民黨政府的總統為何失掉中國大陸？為何失掉聯合國中國代表權？為何美台斷交？這二件大事都是早已不可逆的事實，都是發生在中國國民黨政府的總統任內，這怎能問責現在民進黨（在公元1986年才成立的政黨）的政府，剛上任未滿一個月的賴清德總統是賣國賊呢？她的說法，完全背離歷史事實，造謠生非，扭曲事實真相」 她是中國國民黨的不分區立委，朱立倫主席認為她所說話是事實嗎？如果不是，他該不該出面向國人道歉？ 該立委是否也該出面向國人道歉？

二、此次國會擴權法案和增訂刑法第5章之1藐視國會罪專章以及增訂刑法第141-1條，從比較憲法學、中華民國憲法和增條條文、大法官的以往釋文（釋字585號，325號）等等面向而言，這些條文的確是違憲（牴觸中華民國憲法），違反五權（已修憲改為四權）分立、制衡和民主原則，此法案在程序上不符合程序正義，在實質內容上，許多條文是定義不清、職權範圍擴大，是一部無法正常行駛的拼裝車。

在質詢權面，此法案說總統要到立院接受一對一質詢，這不僅我國憲法沒此規定，連總統制的美國，雙首長制的法國也都沒有。又說，立院委員在質詢時，被質詢的公務員不能藐視國會、不能反質詢，不能廻避、不能拒答、不能答錯、回答內容不能超出質詢範圍等等，若違反這些規定，由委員會和院會主席裁定，一般民眾可以被連續性罰鍰，公務員不僅也會被連續性罰鍰，也要依修定的刑法第141-1條藐視國會罪由法院追究其刑事責任。

在調查權和聽證權面，立委還可成立調查委員會、調查專案小組，可以要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員於五日內提供相關文件、資料、檔案。若政府機關或公務人員拒絕、拖延調查或隱匿資料，得經立法院院會決議，將其送監察院糾正、糾舉或彈劾。若民間人士違反規定，經立院院會決議，得處罰鍰，並得按次處罰至改正為止，這是牴觸我們國家憲法裡的監察院職權以及人民基本權利。

立法院21日處理覆議案，各黨立委圈選選票後，拍照表達訴求。（記者方賓照攝）

在立法程序面，不遵守民主原則和國會立法程序正義，不讓少數黨（只差六席過半）的民進黨立委在委員會和院會逐條充分討論，卻以多數暴力在短短的不到二個月，沒經過委員會、黨團協商和立院院會充分逐條討論與協商，就強行通過此違憲的立院職權修改法案，甚至以舉手不記名方式，且在場人數和舉手表決人數不相符合，又沒有做贊成和不贊成的表決情況下，舉手表決通過三讀。

以前民進黨在國會多數時，不曾如此的蠻横，它會讓少數黨在國會委員會、黨團協商和院會充分表達意見，溝通協商後再行使表決。國民黨和民眾黨認為他們這個增修法案是合憲的，但如果釋憲的結果是這法案被憲法法庭判決是違憲的話，那麼國民黨和民眾黨的主席以及他們全體立委要不要出來向國人道歉？

三、國民黨在國會中，未來還會繼續推花東建設上兆錢坑三法，也要修改財政收支劃分法將中央每年收入的1/4，約5千多億多撥給地方政府，弱中央強地方； 以及修改公職人員選罷法提高他們被罷免的門檻； 也要修改政黨及其附随組織不當取得財產處理條例，取回他們被國家凍結的財產等等法案，這些法案都將掣肘中央政府，使中央政府財務收入大幅減少，無法有效地運作來保衛我們國家的安全和人民的福祉，也喪失公平正義與民主轉型的原則。

立法院21日針對行政院覆議案進行表決，藍白挾席次優勢否決此案，反國會濫權民眾冒雨持續聚集在立法院外。（記者羅沛德攝）

此次國會修改立委職權法案和增訂刑法藐視國會罪，美其名是國會改革，實際上是違憲濫權。這不僅會嚴重影響我們國家的國防、外交、經濟、交通、內政、產業、社會，也會影響到我們每一個人，每一個團體，所以需要我們人民去關心國會立委表現，去了解事實真相，糾正某些立委不良的表現，廢止不好的法案，提升立法的品質，這樣才能保家衛國，我們國家和人民才有前途!才能更上一層！

（作者為政大EMBA企管碩士）



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