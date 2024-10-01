自由開講》如果川普再當選 台灣的因應策略

◎廖明輝

隨著美國總統大選逼近，台灣面臨如果川普重返白宮，可能會遭遇過去從未見過的外交與安全挑戰。川普的言論表明他對台灣的看法偏重於經濟問題，認為台灣奪走美國的晶片業務，並提出台灣應該為美國的國防保護支付費用。這種觀點與台灣作為美國民主同盟的傳統地緣政治思維形成鮮明對比，讓台灣的未來充滿不確定性。

隨著美國總統大選逼近，台灣面臨如果川普重返白宮，可能會遭遇過去從未見過的外交與安全挑戰。（法新社）

首先，川普若當選，美台關係可能會因經濟議題陷入緊張。

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川普一再強調台灣「奪走」美國的晶片產業，並建議對台灣徵收關稅，顯示他對台美經濟關係的重新定義不再僅僅只是基於盟友之間的合作，更多是基於雙邊利益權衡的「交易型外交政策」，可能導致美國對台經濟支持減少，甚至限制台灣的科技產業在美國市場的擴張。面對此種情境，台灣應該主動加強自身與其他國家，特別是歐盟與日本的經濟合作，藉此降低對美國市場的依賴。

同時，台灣也應該強化在半導體產業的不可替代性，努力尋找更好的方式與美國合作以建立互惠互利的關係。並藉此作為與美國進行談判籌碼，表明台灣對全球科技供應鏈的關鍵性，以避免在川普政策下遭受重大損失。

其次，川普對美國軍事同盟的懷疑態度可能導致美國在亞洲地區的軍事承諾出現變化。川普表示，美國不應該像「保險公司」一樣保護其他國家，並拒絕承諾若中國入侵台灣會武力相助。讓台灣的安全保障出現前所未有的危機感。

台灣必須迅速應對此種不確定性，首先便是提升自身的防衛能力，藉由增加軍費預算、加強國防工業發展以及與盟國進行聯合軍事演習，來強化自我防衛能力。此外，台灣應積極參與區域安全合作機制，例如與日本、澳洲、印度建立更緊密的防衛合作，應對美國可能的軍事支援減少。才能在美國態度不明的情況下，依靠多邊聯盟來維護自身安全。

第三種情境是，川普可能偏向與中國進行經濟協商，將台灣問題作為談判籌碼。川普一向強調「美國優先」的經濟政策，並對中國展現某種程度的欽佩。他可能會選擇與中國領導人習近平達成協議，藉此換取美國在經濟上的利益，而台灣的安全與主權可能成為被犧牲的部分。面對此種可能性，台灣須加強國際宣傳，讓更多國際社會了解台灣在全球民主體系的重要地位，爭取更多國家的道義支持。透過強化與國際社會的外交連結，可以讓美國在決策時考慮到國際輿論壓力，避免輕易在台灣問題上與中國妥協。

此外，台灣應繼續強化與美國國會、軍方及智庫等非政府機構的合作，爭取跨黨派支持，防止美國政策的急劇轉變。

川普若再次當選可能為台灣帶來經濟、軍事與外交層面的多重挑戰，台灣不應忽視這些風險。過去的歷史經驗顯示，美國內政變化常常影響其外交策略，而川普的「交易型外交」更著重於短期利益的最大化。台灣必須加強國防自主、尋求更多國際支持，並擴大經濟合作範疇，逐步降低對美國的依賴，才可以讓風險降至最低。



（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）



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