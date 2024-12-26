林修民 半導體看天下》成熟晶片是下一場美中晶片戰爭的主戰場

不是所有的資訊電子應用都需要2奈米的晶片，特別是射頻等晶片，面對中國成熟晶片在黨國資本主義下藉由補助瘋狂開出產能，意圖顛覆國際秩序，這已經超越公司競爭的範疇，絕非自由貿易或是全球化，沒有公司可以獨立跟整個中國黨國體制對抗，包括台灣在內的自由民主政府都需要面對這場即將來的戰

◎林修民

自從美國多年前對中國實施半導體禁令以來，不管是邏輯晶片或是記憶體，全部都是對於先進晶片的圍堵，並沒有涉及成熟晶片，但、這只是目前狀況，隨著中國廠商領著國家補助擴大量產，猶如對美政府的宣戰，下一場成熟晶片的戰爭即將到來。

拜登政府日前宣布對中國製造的傳統晶片啟動「三○一條款」調查，將於一月移交川普政府完成，由其決定是否調升關稅。（彭博檔案照）

甚麼是成熟晶片

其實成熟晶片只是市場的概稱，並沒有一個公認的定義，因為成熟只是先進的相對詞，半導體技術透過摩爾定律的發展得以不斷更新技術，製程不斷的微縮，隨時都會有最先進的晶片問世。

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在這情形下，所謂成熟晶片就是與正在研發，或是量產不久的先進晶片的相對面，我們可以這樣講，現在的成熟晶片就是幾年前的先進的晶片，故成熟晶片的定義是每年都可能會變動。

成熟晶片應用

當大家把焦點都放在台積電所代表的先進晶片管制時，其實成熟晶片被恐怖極權陣營掌控對自由民主陣營的危險往往被大眾忽略。

目前先進晶片幾乎只用在AI、手機晶片與電腦（包含Client與Server端）和加密貨幣。除此之外所有晶片的應用都是成熟晶片，舉凡個人隱私的智慧型手錶、電視，汽車、工業用產品以及自由民主陣營最擔心的-國防應用。

成熟晶片在國防應用

根據華盛頓郵報2022年5月11日報導，美國商務部長雷蒙多（Raimondo）在參議院聽證會表示:「烏俄戰爭時，烏軍從俄羅斯留下的軍事裝備中，拆解後發現是裝著俄羅斯從洗碗機和冰箱取出的晶片」。



美國商務部簡報關於用於烏俄戰爭中俄羅斯無人機/飛彈內部晶片。（作者提供）



請讀者們不要懷疑，上圖內所有的晶片通通叫做成熟晶片。

美國之所以管制中國先進晶片，主要也是因為其會應用於國防用途。但事實上、國防武器很少會用到先進晶片，先進晶片會在國防武器大概只會在目前研發中的秘密新一代武器，或是用於網路攻擊，或是用於研發模擬彈道飛彈與核武。

但成熟晶片不一樣，真正在戰場中廝殺拚生死的全部都是成熟晶片。不管是美國商務部長雷蒙多說的標槍飛彈中有250枚晶片，或是台灣最近剛接收的M1A2T坦克內部使用晶片全是成熟晶片。

M1A2T內部使用晶片全是成熟晶片。圖為日前運抵台灣，全程黑布包覆。（記者劉宇捷攝）

以目前（2024）的定義而言，基本上比台積電16奈米或是中國中芯14奈米落後的晶片都可以稱為成熟晶片，包含上圖的邏輯晶片，負責電源管理的類比晶片，以及射頻（Radio Requency/RF）晶片都屬於成熟晶片。

美國對中國晶片的制裁

目前上述成熟晶片管制並不在美國對中國的管制範圍中，而烏俄戰爭爆發後，雖然隨著許多自由民主陣營對俄羅斯實施產品禁運，但實務上仍然存在許多漏洞，上述許多俄羅斯生產的無人機/飛彈晶片零組件，仍然透過中國、北韓等國家進入俄羅斯。

中國反擊策略 – 對成熟晶片的傾銷

而中國、俄羅斯與北韓面對歐美日聯手制裁先進晶片的回應，就是利用尚未管制成熟晶片的時間點，在去年與今年瘋狂收買半導體設備，也造就今年相關類股股價狂飆，但其真正的目的當然就是為了在明年以後開發出大量的產能。

美中科技戰升級，白宮宣布對中國成熟製程晶片啟動新調查。（路透）

瘋狂開出成熟晶片產能就是殺敵八百、自損一千，如果以在商言商，在自由競爭的市場機制不可能存在這種損人不利己的策略。中國廠商之所以敢這樣做原因當然只有一個， 套句中國戰狼最愛講的: 「你的身後是祖國」 - 豐厚的國家基金補助。

國家資本消滅民主自由世界的成熟晶片廠商

雖然無法掌握先進晶片，中國政府的策略就是透過國家補助，只要能用傾銷方式把自由民主國家的成熟晶片廠商趕出市場，壟斷了全球成熟晶片，到時候要是東海、南海或是台海有事，不管是低階的標槍飛彈到高階的F35或是維吉尼亞級潛艦都會因為沒有晶片而無法供應，中國就可以輕鬆改變現有的國際秩序。

成熟晶片是一個民主自由陣營不能輸市場

不是所有的資訊電子應用都需要2奈米的晶片，特別是射頻等晶片，面對中國成熟晶片在黨國資本主義下藉由補助瘋狂開出產能，意圖顛覆國際秩序，這已經超越公司競爭的範疇，絕非自由貿易或是全球化，沒有公司可以獨立跟整個中國黨國體制對抗，包括台灣在內的自由民主政府都需要面對這場即將來的戰爭。



（作者為科技專欄作家）

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