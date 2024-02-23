自由廣場》桃園燈會淪為中國台灣燈會

◎ 馨娜

二⽉廿一⽇開幕的桃園燈會本是桃園市民迎接全國遊客的節慶，不料，宣傳推廣影片竟出現「中國台灣」桃園元宵燈會的字眼，而燈會承辦廠商，更被發現是中國西塘古鎮去年舉辦「漢服⽂化周」的同⼀家廠商，以致桃園燈會觸目盡是唐宋明漢服，滿滿中國味，實在極其違和突兀。

奇怪的是，桃園市府找承辦燈會廠商時，可有表明這是中華民國台灣桃園的燈會並反對任何矮化？若有具體說明、堅定桃園市政府的立場，豈有廠商敢推出「中國台灣」的宣傳影片？耗費納稅⼈四九○○萬台幣的燈會活動，桃園市政府承辦⼈員難道不⽤先審視廠商的宣傳影片，以確認是否符合市府的活動本意？難道不知道這種影片會挑起市民及國人的反感，甚至質疑張善政的桃園市政府已被中共染紅滲透？難道不怕人民質疑，桃園市府是否淪為統戰產業鍊的⼀環，遭中共透過燈會⾏⽂化統戰？

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這推論可不是空穴來風，桃園市府今年春節前夕推出「桃園『夜宵』⼤街」活動，有幾個台灣⼈知道「夜宵」是什麼？它是中國形容宵夜的用辭，當時輿論質疑，張善政為何使⽤夜宵⼀詞，居⼼叵測，如今桃園燈會⼤剌剌出現「中國台灣桃園」字眼，張善政到底是台灣的還是中國的市長？

想問張善政市長，桃園在地燈會到底和宋明清朝的漢服和古禮有什麼關係？桃園明明有許多豐沛的在地⽂化和地理風情，如客家⽂化、新移民⽂化、航空城、漁港等，⽤這些元素舉辦出的燈會更貼近桃園市民的⽣活經驗和想像期待，請把台灣桃園的燈會還給桃園市民，拒絕中共的惡劣矮化。

（作者從事國外業務）

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