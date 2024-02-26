自由開講》立院史上頭一遭！「蜜獾」徐巧芯鬼臉戰法搏版面奏效

◎張天泰

約三天前，立法院於邀請行政院長陳建仁進行食安專案報告，就台中市政府在台糖梅花豬肉片驗出含有西布特羅（瘦肉精），面對國民黨立委徐巧芯的質詢，讓自稱「溫暖內閣」的陳建仁答詢也充滿火藥味，兩人全程激烈唇槍舌戰，顯然，徐鬼臉戰法奏效，不只讓「聖騎士」大仁哥發火，也讓三連霸資深立委吳思瑤跟著起舞爆氣！

圖為行政院長陳建仁（左）及國民黨立委徐巧芯（右）。（報社合成）

然而，細看徐質詢內容，卻漏洞百出，包含質疑陳說台中的實驗室汙染是刪去法？是在參加百萬小學堂嗎？但卻忽略「科學證據」、「科學邏輯」。

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最具爭議的是，徐提及「吳思瑤說檢驗若是含量趨於極限值很微小，就不用對外公佈！」，完全扭曲吳的內容，吳說的原意是倘檢驗出趨於極限值在對外公佈前，要多斟酌，同步擴大檢測其他樣本，才不會發生台中市府「同一塊肉」一驗再驗，毫不聽從台糖擴大檢驗的建議。

令人玩味，徐對吳吐舌頭扮鬼臉，做出挑釁輕蔑動作，確實是立法院頭一遭，創意十足，但如果「吐舌頭」合乎立委紀律與儀節，那麼韓院長下次要開設一堂「吐舌頭」的立委禮儀課！

最後，恭喜「蜜獾」徐巧芯鬼臉戰法奏效，搏媒體版面達陣！

（教育博士、政治工作者）

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