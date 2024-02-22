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自由廣場》韓國醫生罷工的啟示

2024/02/22 05:30

◎ 張怡穎

近日韓國醫療界爆發前所未有的罷工，逾千醫生因反對政府擴大醫學生招生計劃而集體離職。這場罷工導致多家醫院手術和治療被迫推遲，也引發韓國醫療系統未來的廣泛關注。台灣的醫療體系是否也面臨類似挑戰？從韓國經驗，我們能學到什麼？

根據經合組織（OECD）數據顯示，韓國每千人的醫生數遠低於OECD國家的平均水平，隨著人口老齡化加劇，醫生短缺已成不可忽視的問題，為此，韓國政府計劃從二○二五學年開始，將醫學院招生名額從三○五八人增至五○五八人，增幅達六十五％，盼藉此滿足未來的醫療需求。

這計劃卻遭到醫生團體強烈反對，超過六○○○名醫師集體請辭，嚴重影響醫療服務的正常運作。許多醫生認為，現有醫生人數已足夠，政府應著重於提高醫生的工作條件和醫療服務質量，而非簡單地增加醫生數。他們擔心，過度擴招會導致醫生之間的惡性競爭，從而降低整體的醫療質量。

台灣沒有出現類似集體行動，但也面臨著其他問題。近年，台灣的部分科別如外科、婦產科和兒科，以及住院醫師的招募比例長期偏低，甚至出現「只要有手有腳，就能進入婦產科」的戲言，足見專科醫師人力短缺的嚴重性。許多年輕醫生更傾向於選擇工作壓力較小、生活品質較高的科別，導致某些關鍵科別的醫療服務供不應求。這不僅對醫院的日常運營造成影響，也對患者的健康造成了潛在威脅。

衛福部統計數據顯示，過去三年，外科、兒科、婦產科的住院醫師招募比率長期低於一百％，尤其兒科和婦產科，更面臨嚴重的招募困難。這反映出，即使醫學院的生源充足，仍有許多專業領域面臨人才匱乏，不僅影響醫療服務品質，也增加在職醫師的工作壓力。

因此，台灣和韓國的醫療體系都須進行深層的改革，只增加醫生數並不能徹底解決問題，政府應更關注如何提高醫生的職業吸引力，改善醫生的工作條件，並通過合理的資源配置，以保障醫療服務的質量和效率。此外，加強醫學教育和培訓，提高醫生的專業技能，也是確保醫療服務質量的關鍵。

韓國醫生罷工事件給台灣政府提供一個省思的機會，應從中汲取經驗，思考如何在保障醫療服務質量的同時，解決醫生短缺的問題，以應對未來醫療體系面臨的挑戰。

（作者是自營商）

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