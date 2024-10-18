自由開講》別讓台灣民主被歪樓！

◎顏允聖

基隆市長罷免案已落幕，市民成功的展現其民主力量，透過手中的選票，讓基隆民主健康再深化，也讓國人再次體驗民主的珍貴，值得讚賞！

基隆市長罷免案已落幕，市民成功的展現其民主力量。（資料照）

惟，讓人遺憾看到國民黨傾全黨之力，除積極介入外，更不惜扭曲成政黨惡鬥的科幻情節，企圖影響市民的投票決定，藉由操作政黨仇恨來引起對立，遂行其政黨私益，實不可取。

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當基隆市長謝國樑確定須接受市民行使罷免權開始，國民黨主席朱立倫即下達「固樑動員令」，除召集黨籍幹部研擬反罷免策略外，更成立「守護基隆小組」，由立法院黨團、基隆市議會黨團、黨中央及基隆市府共同組成。

原來，讓公民行使憲法所賦予的罷免權，在國民黨眼裡，只是政黨操作的工具。整個罷免過程，不斷宣揚政黨惡鬥的荒謬理論，不斷煽動人民對執政政黨的仇恨，將本該是市民對市長施政的監督，歪樓帶風向，讓其以為投下同意罷免票就是等同支持執政團隊施政成績。如此偷換概念的觀念，不惜操作政黨對立，作為最大在野的國民黨，讓台灣民主很不健康！

罷免過程中，謝國樑從未對基隆市民說明其任內的施政成果，只是不斷耍鍋、抹黑、推給前市府團隊、操弄藍綠對決，將公民團體對其提出的質疑，視而不見。

國民黨傾全黨之力，藉由操作政黨仇恨來引起對立，遂行其政黨私益，實不可取。（資料照）

讓人訝異的是一向標榜以民為本的民眾黨，雖柯文哲主席因案羈押中，仍不忘蹭熱度，甘願當起國民黨的小弟，總召黃國昌不斷鼓吹基隆市民要投「不同意」票，更表示這張票是對總統賴清德所領導的團隊反對票，把市民對謝國樑施政疑慮，通通推給前基隆市長林右昌、總統賴清德後，所有的質疑都可拋在腦後。然，套句周星馳電影中經典台詞：「球，不是這麼踢的！」。

罷免權是憲法賦予人民的基本權利，讓人民有機會監督政治人物。基隆市長謝國樑罷免案給予台灣社會一個民主學習的機會，相信基隆市府團隊會更加謹慎加強其市政。

公民行使罷免權本該用正向的態度看待，任何企圖藉由公民運動遂行其政爭目的的政黨，將罷免結果操弄成為選舉勝負，甚而言之誰應負責下台云云，終無所獲。台灣的民主路有如此的豬隊友，也難怪中共當局對台灣人民的欺侮，肆無忌憚！

（作者為政治工作者）



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