自由開講》〈阿樑記得退步是向前〉

◎張天泰

基隆市長謝國樑的罷免投票進入倒數階段，因此次「拆樑行動」為意志力之戰，需要台灣新生代、中生代、壯生代和長者共同團結發力。

基隆市長謝國樑罷免案13日投票，發動罷免團體12日於基隆海洋廣場發起「牽手護基隆」及舉牌活動，號召民眾投同意罷免票。 （記者羅沛德攝）

現在阿樑驚怕所以找國民黨大咖和藍營立委站台壯膽，國民黨主席朱立倫也特別到場力挺，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕，以及台北市副市長李四川通通都會陪同謝國樑車掃拜票，國民黨立法院黨團也宣布要甲級動員，全員出席阿樑的造勢大會。

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關鍵時刻，政治評論家、作家苦苓已寫下《與阿樑告別書》，筆者特別接棒寫下〈阿樑記得退步是向前〉。

〈阿樑記得退步是向前〉

基隆市長謝國樑排名倒數第二/

天下雜誌「縣市長施政滿意度調查」會說話/

東岸廣場公然強盜爭議/

只要是台灣人都看得懂/

阿樑記得退步是向前/

你退下來基隆市民海闊天空/

讓這麼多市民陪著你折騰/

你卻只提醒大家換了新眼鏡/

如果Gogoro電動機車會說話/

你將會知道/

連Gogoro電動機車都認為你欺騙基隆市民過程機車/

派人暴力開鎖/

這不是在文明落後的極權中國才會發生的劇本/

怎麼會在民主台灣發生/

破門而入只能證明你的魯莽/

但基隆市長不能是莽夫/

選民在倒數宣告/

阿樑你是個好人/

但記得退步是向前/

基隆市長被罷免的故事/

已經開展/

從這裡 到那裡/

選錯市長的錯誤需靠選民自己站出來投票平反/

十、九、八、七……/

還給基隆市民一個更好的市長/

六、五、四……/

不能讓高嘉瑜失業太久/

三、二、一……/

我希望阿樑你被罷免後過的好/

阿樑記得退步是向前/

讓基隆市民海闊天空/

讓台灣人民拿回自主權/

（作者為政治工作者、教育博士）



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