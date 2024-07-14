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自由開講》公民行動：透過罷免對抗中國銳實力

2024/07/14 10:00

◎杜信龍

中國銳實力指的是中國透過資訊操控、經濟手段和政治滲透來影響其他國家的內政。台灣作為中國的主要目標之一，正面臨前所未有的挑戰。近期，台灣各地針對多位政客發起了罷免案，例如基隆市長謝國樑、立委傅崐萁、徐巧芯和葉元之等人，這些行動展示了公民參與在對抗中國銳實力中的重要性。

立法院院會12日掀表決大戰，藍白聯手將選罷法部分條文修正草案成功逕付二讀，由國民黨團召集協商。民進黨立委於議場前高舉標語，抗議藍白沒收民權。（資料照）

藍白兩黨的修法手法，包括年金修改、身份證取得程序縮短、核能廠運轉期限延長、國會監察權擴權以及最近的《選罷法》修法等，都被視為企圖擾亂內政，使國際社會認為台灣不穩定，從而影響經濟及人民觀感。台灣作為戰略島鏈、民主鏈及電子供應鏈三鏈一體的重要角色，經濟的穩定至關重要。而內政的不穩，可能導致台灣在短時間內變得如同香港一般，使得中國代理人能夠挾持民主制度。

前些日子，憲法法庭召開國會職權修法暫時處分案準備程序庭，顯示出似乎可以阻擋藍白荒謬的行為。然而，藍白亂政的修法行動恐怕不會就此停止，接下來的《憲法訴訟法》就是直指台灣憲政核心。

面對這些挑戰，公民應積極參與罷免運動，表達對特定政客的不滿和對民主制度的支持。提高公民的政治素養和參與意識，使更多人認識到罷免制度的重要性和有效性。

總結來說，中國銳實力對台灣立法院的影響不可忽視，除了政府的努力之外，公民的積極參與和監督才能有效地對抗這種外部干預。這是一場需要所有台灣公民共同參與的戰鬥，我們應該利用罷免制度來告訴那些藍白政客，公民才是這個國家的主人，阻止任何試圖破壞我們民主制度的行為。

（作者為台南市市民

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