自由開講》基隆對未來的選擇：一個高雄人看拆樑

◎許翼飛

1884年10月1日，六百多名法國士兵進犯基隆仙洞，此為法軍繼同年8月的失利後再次踏上這個港市，並在數天內拿下整個基隆。

而在140年後的10月，這座城市將面臨另一場激烈的交鋒，只是當地居民這次的對手不是來自異國的軍隊，而是自己的市政府，雖不會見血，但同樣免不了火藥味，這場新的基隆戰役就是市長謝國樑的罷免案。

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基隆在過去曾因高失業、高離婚、高自殺率有「三高城市」之名，給人蕭條的印象。不過，過去十年來，從正濱漁港彩虹屋到東岸商場的興建，都逐漸讓人感受到其煥然一新的面貌。

若說過去基於治安問題被戲稱為「天空競技場」的東岸停車場，一躍成熱鬧的東岸商場是基隆洗刷昔日污名的縮影。那曾繁榮一時的正濱漁港因彩虹屋而重獲關注的事蹟，則是向世人宣告：要為這個因西班牙人到來而登上世界史舞臺的北台灣城鎮劃下句點還太早了。

一個城市能重拾光榮感，功勞要歸於所有熱愛並投身改變家鄉的人們，其中，地方首長更扮演舉足輕重的角色。比方說，正濱彩虹屋的計畫能順利進行，就是因市府團隊與地方人士細心溝通達成的成果，在地文史作家曹銘宗也說道：「…我從年輕時就不相信市長能帶給基隆改變，直到林右昌。」

然而在林右昌卸任後，基隆市民卻迎來了頻登新聞頭版，廣受負面話題纏身的新市長謝國樑。

謝國樑上任後的市政亂象不斷，不論是舉辦活動，無視基隆容易下雨的天氣，在海洋廣場擺放沙發的不切實際行動。或是選前承諾Gogoro，選後卻一改再改的電動機車政見，都讓外界傻眼。基隆更因後者而被大量網友揶揄為狗狗肉市。

圖為拆樑公民團團體在市區張掛宣傳廣告物，批謝國樑的Gogoro電動機車的支票跳票。（資料照／山海公工民拆樑行動提供）

對於此狀，身為高雄人的筆者深有同感，因為過去高雄也曾因前市長韓國瑜的關係，而有發大財市的綽號。

韓國瑜與謝國樑的共同點在於兩人皆擅於開看似美好但難以兌現的空頭支票，韓國瑜更在上任不到一年內就決定選總統，背叛了高雄市民。

2019年天下雜誌的調查中韓國瑜施政滿意度墊底，謝國樑也不遑多讓，在2024年遠見縣市長政滿意度調查，得到最後一名的成績，可以想見，兩人的誇張行徑市民其實都看在眼裡。

同樣作為海港城市，高雄與基隆也都擁有一次校正回歸的機會。當年韓國瑜拋棄高雄，想進軍中央的野心成為高雄人決定罷韓的契機，而今年初爆發的基隆東岸商場爭議則成為拆樑的導火線。

大家都清楚看到高雄在換下無心市政的前市長後，城市發展便回歸正軌，在韓市長時期停工的輕軌終於成圓、大港開唱復活，而演唱會經濟與黃色小鴨帶來大量的觀光財，前者更讓過去陷入營運窘境的六合夜市再次活絡起來，高雄的經商環境亦獲得台積電和輝達的青睞，紛紛來到高雄設廠、投資。

這陣子，有些高雄人會自豪高雄是台灣的「新首都」，筆者認為，這都是高雄人願意面對自己過去輕信民粹政客的錯誤並將其修正所獲得的豐碩成果，至於現在，換基隆人做出選擇了。

基隆的過往其實就是一個小型台灣史，和平島上的聖薩爾瓦多城見證了艾爾摩沙（Hermosa，早期西班牙人對台灣的稱呼）的大航海時代，座落於清法戰爭紀念園區的法國墓琢象徵著島嶼在經歷大清帝國漫長的統治後再次成為國際角力的熱點，至今仍有活動來悼念這些死於異鄉的法軍。

港西二三號碼頭倉庫則是二二八事件裡中華民國軍隊上岸開始血腥鎮壓的起始點，不少在基隆的台灣人以及琉球（沖繩）人因此死於非命，著名二二八電影《悲情城市》的故事場景也發生在當時隸屬於基隆郡的九份。

綜觀歷史，在基隆所發生的歷史事件對整個台灣往往有重大影響，這次拆樑的成敗也意味著公民社會是否能夠延續上半年青鳥運動的能量牽制在國會亂政的在野黨。雨港下的雨有時不單是雨，而是人民的淚水，差別是喜極而泣還是悲傷流淚，我們靜候10月13日基隆人所下的決定。

（作者為政治工作者）

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