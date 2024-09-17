自由開講》新平溪煤礦博物館的命運 別讓歷史遺跡無聲消失

◎曾建儒

在台灣這片土地上，我們時常見證歷史與現代交織的畫面。每當我們踏上那片曾經燦爛過的土地，總是難免心生感慨。台灣保存最完整的煤礦遺址——新平溪煤礦，如今正處於被開發的刀鋒下，這讓人不禁質疑：在國家發展與文化保存之間，是否真的只能選擇一個來保全？

根據聯合國教科文組織的報告，全世界已知完整保存下來的煤礦遺址屈指可數，而新平溪煤礦則被認為是其中最具代表性的之一。（新北市文化局提供）

新平溪煤礦自91年由龔詠滄先生保留下來，並成功轉型為煤礦博物館後，至今已成為國際間的重要文化遺產。然而，令人遺憾的是，儘管它的文化價值早已獲得國內外學者的認可，卻在台灣自己的國土規劃中淪為犧牲品。更諷刺的是，就在今年5月，隨著《國土計畫法》的推行，新平溪煤礦的命運再次被推向了風口浪尖。

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讓我們來看看這座礦場的歷史和重要性。根據國內外多位專家的研究報告，新平溪煤礦的保存不僅僅是遺留下來的煤礦設施，而是整體性的、系統性的文化資產。從水平坑道到十分側線專用鐵道，從選洗煤場到儲煤槽，這些構成了一個完整的工業遺產鏈，展現了台灣過去在煤礦業上的卓越成就。

全世界少有完整保存煤礦遺址 新平溪具代表性

根據聯合國教科文組織（UNESCO）的報告，全世界已知完整保存下來的煤礦遺址屈指可數，而新平溪煤礦則被認為是其中最具代表性的之一。更不用說，新平溪煤礦早在101年就被選為「國際工業遺產委會」台灣年會的舉辦地點，足見其國際地位之高。

然而，這樣一個重要的文化資產，如今卻因為《國土計畫法》的推行而面臨生死存亡的危機。該法的實施，將使新平溪煤礦無法再享有任何法律上的保護，遺址將直接面臨開發的壓力。試問，當這座擁有百年歷史的遺址被推平，取而代之的是鋼筋水泥的新建築時，我們該如何向後代解釋這段珍貴的歷史？我們是否真的要等到這一切成為「舊夢一場」時，才會懂得珍惜？

再來看看數據層面的支持。根據文化部的資料，新平溪煤礦每年吸引來自世界各地的學者和遊客超過10萬人次，這不僅為當地帶來了經濟效益，也提升了台灣在國際文化保存領域的影響力。而《國土計畫法》一旦實施，這一切都將變為泡影。

根據最新的統計數據，台灣全國的文化資產中，僅有不到10%能夠在現代化進程中得到有效保護。這是一個令人心寒的數字，也讓人不禁質疑：究竟我們的政府是在保護文化，還是在默許其逐漸消失？

台灣文化資產在開發壓力下節節敗退

事實上，這樣的情況並非台灣獨有。全球許多國家都面臨著文化資產與現代化發展之間的矛盾。然而，與其他國家不同的是，台灣在這方面似乎更加「決絕」。無論是老街拆遷還是古蹟改建，我們總能看到文化資產在開發壓力下節節敗退的景象。如今，新平溪煤礦也即將步上這條不歸路。

新北市文化局對此的態度更是讓人失望。自111年起，該博物館便向文化局申請將整個新平溪煤礦區域登錄為文化景觀，但文化局的反應卻是拖延再拖延，至今已超過兩年。這期間，煤礦區域的文化資產價值屢次被專家和學者強調，但文化局卻視而不見，僅僅以「遺構型式簡易，缺乏特殊建築技術價值」等理由將其拒之門外。

更可笑的是，即使在今年7月的現場勘查後，文化資產保存價值審查會議依然對新平溪煤礦的系統性價值置若罔聞。例如，十分側線專用鐵道與選洗煤場、儲煤槽等設施本應視為一個不可分割的整體，但審查會議卻以「缺乏特殊建築技術價值」為由，輕易否決了其列入文化資產名單的可能性。

據報導，在各方努力奔走下，新北市府文化局原本認定，提報的8處建物中，坑口、部分水平坑道（自坑口起算50公尺）、儲煤槽、卸煤櫃共4處空間與構造物保存良好，決議列冊追蹤；另4處未列冊建造物（檢量室、翻車臺、卸煤斗、十分專用側線軌道）則可再提新事證，以進行通盤考量。經新北市文資審議會8月27日開會審議4處列冊建造物後，決議4處皆進入登錄歷史建築審議程序。

或許有人會說，經濟發展和國土開發是台灣無法迴避的現實。但在追求經濟利益的同時，我們是否應該保留一絲對過去的尊重？這片土地的歷史和文化是我們共同的記憶，而這份記憶一旦消失，我們將失去的不僅僅是幾個建築物，而是整個族群的歷史脈絡。

在此，我們呼籲政府和社會各界，重新審視新平溪煤礦的文化價值，並在法規上給予其應有的保護。不要讓這座見證台灣煤礦業輝煌歷史的遺址，成為開發狂潮下的又一個犧牲品。畢竟，當最後一片文化資產被推倒時，我們再多的悔恨與反思，恐怕也無法彌補那一段被遺忘的歷史。

這不是僅僅一座煤礦博物館的問題，而是整個台灣在面對歷史文化時，所必須思考的更深層次的命題。願新平溪煤礦的故事，能夠喚醒更多人的關注與行動，不要讓這片珍貴的歷史文化遺產，在現代化的洪流中無聲地消失。

（作者為國會助理）

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