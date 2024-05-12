自由共和國》劉建浩／「新光華3.0」—北科大攜手建啤共創新生

劉建浩／台北科技大學進修部主任

台北市政府核定建國啤酒廠（以下簡稱：建啤）為市定古蹟已逾廿四年，二次戰後才興建的釀造大樓及儲酒室等公告為歷史建物也有十八年了，迄今仍荒廢一片，建啤文資雖地處首都的精華區，入夜後，該區卻漆黑一片，成為首善之區的化外之地。

細究建國啤酒廠的前世今生，日治時期，其位處於燈紅酒綠的條通鬧街大正町的邊陲。大正町為今日中山北路以東、新生北路以西、南京東路以南、市民大道以北的區域，大正町外圍西起八德路一段、東至建國南路，短短不到一公里的距離，前後各有一座酒廠，分別是占地約七．廿一公頃，於一九一四年創建的第一酒廠／台北酒廠（現為「華山一九一四文創園區」），以生產清酒為主；而稍晚於一九一九年成立的第二酒廠／高砂麥酒株式會社（現為「建國啤酒廠」），面積約為五．二公頃，是台灣第一座啤酒廠；兩廠中間則是一九一二年設立的台灣台北州立工業學校／總督府附屬工業講習所（現今「國立台北科技大學」（以下簡稱︰北科大），三座鐵道沿線產業，形成日治遺蹟「大正金三角」。

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滄海桑田，物換星移，兩座酒廠一殞落、一沒落，唯見證台灣百年流金歲月的北科大風華正茂，二○二一年世界大學排名正式擠身全球五百大，二○二三年更名列全台第六名，基於取之於社會、用之社會之大學社會責任（USR），保存並活化「大正金三角」昔日繁華、再造區域榮景，北科大責無旁貸。

以北科大產學資源為核心，攜手「華山一九一四文創園區」、「建國啤酒廠」，兩大產業文化資產，建構「文化資產保育生態系」（Cultural Heritage Conservation Eco-system），共同解決與突破產業文化資產營運上的痛點與挑戰，是北科大此時此刻所希冀的。

「北科大」作育建築、設計、工程、文化事業發展等無數專業人才，有別於一般的文資或營運組織所具有的不可替代性，更具整合校友與產學資源並持續帶動師生與社區民眾參與，活化建啤使之成為有殼、更有靈魂的公益文化資產。反觀建國啤酒廠若以保存一條局部、間歇生產產線的方式存在，是否能真正呈現工業遺產的真實歷史及社會價值，尚存疑問。

北科大期盼以「數位文創商圈雲計畫—新光華三．○ 永續社區」，與在地社區及文資團體，以「一心、二軸、三力、四區」的策略，串連華山文創園區、三創數位生活園區、八德路上的3C商家以及建國啤酒廠區，形成北科大學城科技文創廊帶，打造創意生態、科技藝文的「文教數位韌性園區」。所謂：一心：是以台北科技大學為科技數位及文創教育核心；二軸：板南線及中和新蘆線二捷交匯軸心，串連雙北交通大軸線；三力：科技力、文創力、永續力；四區：華山文創園區、台北科技大學城區、建啤文創園區及光華科技數位園區，以此擘劃區域願景。

目前政府規劃予北科大的建啤校地為總面積之卅三．八五％，比起台酒原本要回饋給台北市政府的四十．五％土地來的少，既無損台酒權益，更可透過北科的專業及資源對文資團體在意的古蹟及歷史建築進行永續保存及活化。

北科大預計於建啤校區的主要規畫，分為大學一及大學二兩應用區塊。大學一區，包含修繕酒廠本館古蹟十二棟和歷史建物二棟，修復再利用計畫將分階分期進行，預估所需經費為五億三二○○萬；大學二區，則有歷史建築抽水井一座，無文資身分之建築三棟，除水井外，其它建物修復後，將實際作為教學與實習運用。

文化資產的價值在於融入社會、永續社區、活化活用，透過產、學、民三方合作且靈活經營，呈現工業遺產的整體價值與靈魂，方是體現「活古蹟」之真諦。打造融合人文歷史、數位科技的「新光華三．○永續社區」，重現大正金三角流金風華，落實大學社會責任，促進大學城社區的環境保護、社會參與和經濟發展，是北科大的永續社會的使命。

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