晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》原貌保留台北啤酒工場

2024/04/22 05:30

◎ 林國陽

台北啤酒工場一塊彈丸之地大家搶，學校想要、建商想要，吵成一團，爭論不休。

台北啤酒工場真的有大到可以分割，一邊是工廠，一邊是學校？台北啤酒工場真的是多餘的存在，早該掃入歷史灰燼？

先說前者。分割後的台北啤酒工場，一邊是啤酒文化現場，一邊是大學校區，因啤酒文化而來的觀光人潮前呼後擁，在此上學的學生同場進出，真的適合？

再談後者。除了全世界四大啤酒節場域──青島、捷克、慕尼黑、札幌，連華盛頓州、德州和越南都在磨拳擦掌，發展啤酒觀光。

身為台灣四座啤酒廠的母廠，生產的啤酒蜚聲國內外。酒廠一九一九年成立，日治時期的五株啤酒酵母菌「菌瑞」仍在運作。有異於各國使用的不鏽鋼糖化槽，所用的四座德製第三代銅製糖化釜，全世界僅存十座，且唯一繼續生產。誠如郭瓊瑩教授所言，「從活產業、活歷史保存與永續的觀點，已是站上無價的制高點了。」

今日的台北啤酒工場，難得一見的百年活古蹟。二○○○年時，民團竭盡心力才從長安國中校地分割聲中搶救下來。政府去年卻推翻前議，欲將部分歷史建築與廠房用地撥為學校用地。

文化活古蹟和學校發展不可得兼，校地可重覓；北市最不缺的就是大樓，建地可以另選。台北啤酒工場，全世界唯一的存在，斷她一臂一足，毀了就毀了。只要場景還在，未來嶄露頭角的機會就愈多。

台灣這麼年輕，古蹟上得了世界級檯面的迄今不到半個，哪容我們這一代這樣揮霍？！

（作者為台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書