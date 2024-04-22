自由廣場》原貌保留台北啤酒工場

◎ 林國陽

台北啤酒工場一塊彈丸之地大家搶，學校想要、建商想要，吵成一團，爭論不休。

台北啤酒工場真的有大到可以分割，一邊是工廠，一邊是學校？台北啤酒工場真的是多餘的存在，早該掃入歷史灰燼？

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先說前者。分割後的台北啤酒工場，一邊是啤酒文化現場，一邊是大學校區，因啤酒文化而來的觀光人潮前呼後擁，在此上學的學生同場進出，真的適合？

再談後者。除了全世界四大啤酒節場域──青島、捷克、慕尼黑、札幌，連華盛頓州、德州和越南都在磨拳擦掌，發展啤酒觀光。

身為台灣四座啤酒廠的母廠，生產的啤酒蜚聲國內外。酒廠一九一九年成立，日治時期的五株啤酒酵母菌「菌瑞」仍在運作。有異於各國使用的不鏽鋼糖化槽，所用的四座德製第三代銅製糖化釜，全世界僅存十座，且唯一繼續生產。誠如郭瓊瑩教授所言，「從活產業、活歷史保存與永續的觀點，已是站上無價的制高點了。」

今日的台北啤酒工場，難得一見的百年活古蹟。二○○○年時，民團竭盡心力才從長安國中校地分割聲中搶救下來。政府去年卻推翻前議，欲將部分歷史建築與廠房用地撥為學校用地。

文化活古蹟和學校發展不可得兼，校地可重覓；北市最不缺的就是大樓，建地可以另選。台北啤酒工場，全世界唯一的存在，斷她一臂一足，毀了就毀了。只要場景還在，未來嶄露頭角的機會就愈多。

台灣這麼年輕，古蹟上得了世界級檯面的迄今不到半個，哪容我們這一代這樣揮霍？！

（作者為台北市民）

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