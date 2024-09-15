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自由共和國》洪三雄／「政治詐欺」的覺醒～評馬英九「八挺」謝國樑

2024/09/15 05:30

馬英九前為謝國樑「五度」助選市長，後又為其被罷免「三度」前往相挺，寵幸若此，實頗耐人尋味。 （作者提供）馬英九前為謝國樑「五度」助選市長，後又為其被罷免「三度」前往相挺，寵幸若此，實頗耐人尋味。 （作者提供）

洪三雄／一九七○年台大法學院學生代表會主席

一、前言

日前報載前總統馬英九「櫻櫻美代子」，四十二天內「三度」前往基隆，力挺正被「山海公民拆樑行動」所困的市長謝國樑。

罷免謝國樑是基隆人的事，我不予置評。但是，基隆人有權選舉，當然有權罷免。罷免也一定有充分的理由，否則不會達成二次連署而成案。馬英九並未就罷免案所提出「罷免的理由和事實」具體逐項回應，僅以罷樑者係「為罷免而罷免」的膚淺口水反罷。這種政治操弄，根本不足為訓。

本文首要指出，馬英九以堂堂卸任黨主席兼總統之尊，前為謝國樑「五度」助選市長，後又為其被罷免「三度」前往相挺，寵幸若此，實頗耐人尋味。

大家應知，馬英九係國民黨三大貪瀆主角「北素如、中朝卿、南益世」的大貴人。他不惜拋頭露面，一再以背道而馳的馬式「清廉、能幹」為謝國樑背書，對基隆人而言是一大侮辱。

二、阿九挺林益世

二○○六年四月十二日，國民黨主席馬英九在中常會宣布：「林益世以青年團總團長兼任最年輕的『副主席』，相當具有意義」，此「愛馬仕」之首也。

二○○七年林益世參選立委，馬與林共乘一機車掃街，馬英九抱著林益世組成「林馬機（你麻吉）」。林還跟馬說：「你知道彭愛佳抱我的感覺囉？」其關係之密盡在不言中。

二○一○年六月十一日，林在部落格發表〈從政第一要件，清廉！〉乙文，批判陳水扁。

二○一一年馬主席任命「中央政策委員會」執行長林益世為競選總統連任辦公室「台灣加油讚」副執行長。

二○一二年二月六日，馬英九拔擢林益世擔任「行政院秘書長」，並兼行政院「中央廉政委員會」委員，成為馬政府的「第三把交椅」。

二○一二年六月馬英九的「廉政委員」林益世涉嫌八千三百萬貪瀆案件爆發。特偵組於十月廿五日偵查終結，依貪汙等四罪求處「無期徒刑」。其中「財產不明罪」已定讞並服刑完畢，貪汙部分則仍在更審中。

三、阿九挺賴素如

馬英九二○○九～二○一四年當總統並兼黨主席，提拔愛將賴素如擔任總統府法律顧問，及國民黨「中常委兼首席發言人」，成為「愛馬仕」一族。

二○一一年十月～二○一二年一月賴擔任馬、吳競選總統辦公室主任；二○一二年十月則專職「馬英九主席辦公室主任」，一人之下萬人之上。

賴素如一路以來擔任馬、吳、金司法案件律師。二○一二年行政院秘書長林益世涉嫌貪瀆案，也是賴素如擔任辯護。

馬英九給賴素如的評語是：「我跟她共事過一段時間，知道她『操守不錯』！」

二○一三年三月廿七日「馬主席辦公室主任」賴素如爆發「雙子星索賄」案，主席辦公室的會客室，儼然「喬案件、索賄款」的場所。此案於二○二○年十二月經最高法院判刑七年六個月、褫奪公權四年定讞。如今，馬英九嘴裡「操守不錯」的賴素如，只能待在監獄和他遙相左右。

四、阿九挺李朝卿

國民黨前南投縣長李朝卿任內（二○○五－二○一二），發生「九十六件回扣案、十五件收賄案」而被起訴，其中最為人詬病的是連「賑災重建款」都貪，二○一二年十一月被羈押。

此案二○二四年八月八日最高法院定讞：李朝卿九十件有罪，合併八十一罪，累計刑期超過四百年，締造了國民黨貪汙判刑的最高紀錄。

回顧二○○九年馬主席提名「愛馬仕」李朝卿競選連任，十一月七日到南投站台，高舉李朝卿的手，盛讚李「清廉勤政愛民」、「全台首屈一指」。

二○一一年二月廿三日馬英九在國民黨中常會讚美李朝卿：「藍色執政、品質保證」、「在救災方面很用心」。同年四月卅日他還為李朝卿女兒證婚。殊不知馬譽為「清廉、勤政」的愛將，連賑災重建款都中飽私囊，貪腐不愧「首屈一指」、「很用心」！

五、「過氣」政客，何苦搏命演出？

今年初總統大選，國民黨選前之夜的造勢活動不讓「前總統」馬英九上台。因為他係「過氣」政客，而其傾共、貶台的言論以及崇拜習近平的舔中行為，已經讓國人深惡痛絕而被媒體稱其為侯友宜的「國家級警報」。

高齡的卸任總統，本該守分知足。曾子所謂：「君子思，不出其位」，意思就是，一個人處在什麼位置，就該安於其位置踐行分內的事，不可越界。惜乎馬英九不諳此理，乃竟不安於室強出頭而自取其辱。

孔子說：「始吾於人也，聽其言而信其行；今吾於人也，聽其言而觀其行」。以前，人家說什麼，孔子就相信什麼；現在不一樣了，聽人家說什麼，還要看他做了什麼？

馬英九「以前」力薦上述三位國民黨貪瀆代表，一再標榜他們「清廉、操守、勤政、能幹」，但「現在」事實證明，他所挺的都是「貪汙、腐敗」的最壞示範。馬英九不自慚形穢，卻一再在群眾面前握舉他們齷齪的手，為他們口沫橫飛推銷「清廉、能幹」的仿冒品，簡直就是現代版「政治詐欺」。

換言之，馬大言不慚的馬式「清廉、能幹」，原來就是「貪汙、腐敗」的代名詞。

六、結語

二○○五年國民黨主席馬英九以「馬利兄弟、共創佳基」為名，力挺許財利當選基隆市長。隔年因為許涉及基隆公車弊案，國民黨員張斯綱為首連署發起「罷免」許財利市長，樹立了基隆人「英勇罷免」的正義典範。

如今，馬英九「五度」強力推薦「勤政、能幹」的謝國樑市長釀成了罷免案，他不僅不向基隆人道歉，還「三度」到基隆再挺，大耍輕浮的嘴皮子反罷。愛馬仕們「貪汙、無能」、「藍色執政、絕不保證」的教訓，因阿九「八度」上台挺樑而不禁歷歷重現基隆眾人眼前，反倒提醒了大家，原來「英勇罷免」才是基隆人的正義！

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