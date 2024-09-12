自由開講》「挺拆樑 反詐騙」／謝國樑根本沒能力擔任基隆市長！

◎陸羽軒

下個月13日基隆市即將迎來第一次的市長罷免選舉，很多人會好奇為什麼基隆市民會發起這次罷免？這一切就要從謝國樑一連串荒腔走板的施政談起。

謝國樑自擔任基隆市長以來，就因其施政方向爭議頻傳引發外界高度討論。首先，在其競選期間，發表的送五萬台gogoro電動機車給就業青年之政見。在選上後卻遲未發表相關實施計畫，直到去年五月才陸續提出各種施行方案。但該方案不僅年齡有限制，還要連續五年做公益四小時以上，送的也不是原本政見中提及的gogoro機車。不只違背起初其對選民的承諾，後續相關方案也不斷朝令夕改，造成相關資訊的宣達困難，市民難以了解方案的申請程序，使政策在實務面上的推動更有挑戰。

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拆樑公民團團體在市區張掛宣傳廣告物，批謝國樑的Gogoro電動機車的支票跳票。（山海公工民拆樑行動提供）

以此，再再顯示謝國樑及其市府團隊在政策思考及實行上的不周，無法讓市民對其有足夠的信任，選前和選後的差異更令人思考其誠信問題，在其他已經答應市民朋友的政策是否也會跳票。

再者，為了反制罷樑的行動，筆者認為謝國樑有公器私用、濫用市府資源之嫌。基隆市府光是今年用於公關宣傳的相關預算就多達五千多萬，高居三個省轄市之冠。其中，謝國樑的御用公關公司威肯行銷更是拿走一千萬，不免令人懷疑謝國樑是否想動用公帑，為自己的荒唐市政擦脂抹粉，降低罷免的衝擊？

最後，在過去幾個月，謝國樑更多次被質疑將政治活動帶入校園，其不僅在家族企業旗下的二信高中聯歡餐會上發送反罷樑的扇子。今年八月在信義國小舉辦的基隆市體育嘉年華活動也讓外界質疑其是否以體育的名義舉辦選舉造勢，甚至將政治帶入校園，違反行政中立。

面對市民對其所提出的質疑及罷免行動，謝國樑不但未以此為戒，反而將焦點放在政治攻防上，到處找人為他背書、站台，舉辦造勢活動。基隆人需要的是一個值得託付的市長，期待在罷免選舉前，能看到謝國樑市長做出實際的行動，讓人民看見他的能力，而不是繼續打著愛基隆的口號傷害這塊土地。否則，10月13日就別怪基隆人用手中的選票將其掃入歷史的灰燼。

（作者為大學生）



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