自由開講》民意如潮，謝國樑能否撐過這波拆樑風暴？

◎張怡穎

臺灣的民主制度日漸成熟，選民對於民選公職人員的要求也越來越高。如今，「選上過關、落選被關」的舊時代早已不再，取而代之的是「選上後，隨時都可能被檢驗」的新常態。謝國樑的政治危機正是這一變革的最新縮影。當他在基隆市長的位子上苦苦支撐時，國民黨的高層大咖們紛紛站出來替他「固樑」，然而，這次是否能撐得住，仍是未知數。

看看當下的臺灣政治氛圍，藍綠白三方輪番上陣，彼此的勢力你追我趕，無論誰都不敢鬆懈。鄭文燦、高虹安、楊文科等現任、前任縣市長，以及其他民代，一個接一個地接受民意或司法的檢驗，無一倖免。民進黨執政八年，縱然成績斐然，但同樣難逃選民的嚴苛審視。小英總統的任內推動多項改革與進步議題，但也因此讓國民黨找到機會煽動民怨，從而在2018年地方選舉中掀起一股「韓流」。而韓國瑜的結局，正是因為忽視了民意的變化，被選民以近九十四萬票的罷免同意票送出高雄市長的位置。

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這樣的現象告訴我們，臺灣選民的意識已經發展到一個新的階段，選票不再是單純的支持或反對，而是一種對政治人物的持續監督與即時反應。隨著選民意識的提升，許多曾經的政治風向早已不再適用。以往的經貿交流，曾讓一些人產生「一國兩制台灣方案」的幻想，如今，這種統戰手法只會讓人們更加反感。

值得注意的是，藍營、綠營、白營各有其特色與策略，藍營擁有組織優勢，白營靠著網路行銷，而綠營則主打本土意識。然而，無論是哪一黨，選民已經不再是那些容易被哄騙的群體。根據最新的民調數據，約有60%的臺灣選民表示，他們會對曾經支持的政黨重新評估，而不會盲目繼續支持。這也說明了，政治人物一旦失去民意支持，將會面臨極大的壓力與風險。

以謝國樑為例，他的保位戰已經打響，國民黨全黨總動員為他站台助威，然而，這是否能抵擋住民意的猛烈攻勢，仍需拭目以待。當我們回顧韓國瑜的經歷，不難發現，當時的他在2018年以壓倒性的支持當選高雄市長，但僅僅兩年後，便因為對高雄市政的漠視以及頻繁的對外交流行程，讓市民感到極度不滿，最終在2020年被罷免，成為臺灣歷史上第一位被罷免的直轄市市長。

而今，謝國樑能否避免重蹈覆轍？這很大程度上取決於他是否能夠認清民意，並迅速做出調整。當前，臺灣選民對於政治人物的容忍度已經大大降低，一旦感覺到被忽視或背叛，他們會毫不猶豫地選擇「校正回歸」，這種即時報復的心態在韓國瑜事件中展現得淋漓盡致。

圖為發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」，近日再增加街頭5面廣告看板，呼籲民眾投票改變基隆，並批評「市府財政債留子孫」及「錢坑市長」。（圖為罷免團體山海公民拆樑行動提供）

另一方面，臺灣選民的敏感度不僅表現在對本地政治的關注上，還體現在兩岸關係的變化中。隨著中國對台壓力的增大，許多曾經對經貿交流抱有幻想的人，如今已逐漸清醒。數據顯示，超過70%的臺灣人認為，中國的「一國兩制」對臺灣並無吸引力，而「懲治台獨頑固分子」等言論更是讓臺灣人民對統戰手法產生強烈反感。

在這樣的背景下，謝國樑想要保住基隆市長的位置，僅靠黨內大咖的助威顯然不足。他必須迅速找到切合民意的政策，並在短時間內取得實質性成果，否則，選民的不滿情緒將會迅速累積，最終形成一股無法抵擋的政治海嘯。

話說回來，國民黨大力推動的「固樑」行動，是否能夠成功，也許並不完全取決於黨內的組織力與資源調度。當下，選民的眼睛像顯微鏡一樣，緊盯著每一個政治人物的言行。從2020年韓國瑜被罷免，到2022年民進黨在地方選舉中失利，再到如今謝國樑的「拆樑」危機，臺灣的民主體制不斷進化，選民的權利意識也在逐步提升。

謝國樑是否會成為下一個被選民「拆樑」的政治人物？答案或許很快就會揭曉。但無論如何，這一事件都再次提醒所有的政治人物，選民的容忍度有限，一旦他們感覺到自己的利益受到侵害，隨時可能反撲。因此，無論是藍綠白，還是任何其他政黨，都必須時刻保持謙卑，傾聽民意，否則，一旦民意的潮水來襲，將無一倖免。

（作者為自營商）

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