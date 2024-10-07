自由開講》政治就是生活，監督是我們的責任！

◎史里

最近台灣的政局愈發混亂，藍白聯手擴權，權力交易成了常態，反而把公共利益晾在一邊。政客們只顧自己，打著「藍綠惡鬥」、「素人政治」的旗號，用巧妙的語言、甜頭般的政策來迎合選民。結果是什麼？我們呢，還能繼續當沉默的大多數嗎？面對這樣的情況，我們必須好好反省自己，因為政治就是生活，生活離不開監督。

政客們只顧自己，打著「藍綠惡鬥」、「素人政治」的旗號，用巧妙的語言、甜頭般的政策來迎合選民。由左至右依序為民眾黨主席柯文哲、基隆市長謝國樑及國民黨立委傅崐萁。（報社合成／資料照）

先看看傅崐萁，炒股判刑，照樣能在政壇上穩坐高位，其妻也選上縣長。為什麼？因為他們懂得怎麼經營地方勢力，選民只看著眼前的好處，忽視他們的黑歷史。再看看謝龍介，說自己買不起房子，結果是謝龍介。這些人利用表面上的「親民」形象，虛偽地討好選民，真相卻輕易被忽略。

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這樣的例子太多了，像基隆市長謝國樑，當初喊著「送每個人一台Gogoro」的承諾，成功吸引了年輕選票。現在呢？承諾沒兌現，民眾發現他只是說說而已，罷免聲浪隨之而起。這些政客的套路其實很簡單——短期甜頭換取長期的控制權，但我們選民卻往往掉入這樣的圈套。

再看看山陀兒颱風的時候，南部受災嚴重，但桃園、新北及北市卻無風無雨，偏偏還宣布放假，借此取悅選民。這些做法看似體貼民意，實際上根本是操弄人心的伎倆。政客們為了一時的「小確幸」，犧牲了長期的公共利益和資源配置。這些短視行為，就是在賣我們的未來。

柯文哲就是一個鮮明的例子。十年前，他以素人的姿態崛起，號稱打破藍綠對立，吸引了無數支持者。可是十年後，他也變成了政壇中的老手，妥協、算計、政治交易，這些曾經批評過的東西，如今都成了他自己的工具。這說明什麼？說明我們的監督不夠，素養不夠，期望不應該只停留在某個人或一個運動，而是要長期去看他的行為和表現。

「民主不是天上掉下來的，是人民一點一滴爭取來的。」我們不能只看政客一時的言行，而是要持續監督他們是否真正落實承諾，是否在為人民服務。我們太容易被一時的承諾迷惑，卻忽視了長期的責任和監督，這就是問題的根源。

這些例子告訴我們什麼？告訴我們：政治不是選舉時的喊話和空頭承諾，政治就是我們的日常生活。那些掌握權力的人，他們的一舉一動影響我們的生活，而我們有責任去監督他們。可是，選民太容易被表象迷惑，太容易相信那些短期的利益，而忽略了長期的發展。

我們必須提升我們自己的素養，不要再掉進這些政客精心設計的圈套裡。不要再滿足於一點點的短期好處或假象，而應該問自己，這些政策對我們未來有什麼真正的幫助？我們選出來的政治人物，是否真正在做實事，而不是為了個人權力在耍手段？

政治就是生活，監督就是責任。我們的未來，不是由那些坐在高位的人決定的，而是由我們自己。我們才是這國家的主人。我們有責任去監督他們，去反思自己的選擇，這樣我們的下一代才會有真正的光明未來。

（作者為台南市市民）

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