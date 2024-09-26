自由開講》基隆市長情緒控管不當？LINE群組攻擊市議員

◎鄭靖文

今天中午與同事們用餐，其中1位同事在滑手機時直搖頭，並囔囔著「市長怎麼老在攻擊市議員」追問之下才知道，基隆市長謝國樑又出包了，謝國樑的官方LINE帳號貼出影片，內容描述市政、還債等，還刻意點名民進黨基隆市議員張之豪「有性騷記錄」，引發爭議。

其實謝國樑已經不只一次失態，準確地說應該是失去市長應有的高度。（資料照）

官方LINE帳號貼出影片 刻意點名民進黨議員張之豪

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其實謝國樑已經不只一次失態，準確地說應該是失去市長應有的高度，身為市民的我不經要問，如今基隆的混亂，難道身為地方首長的謝國樑不用付一丁點責任。

市議員張之豪指謝國樑惡意指控嫁害他的名譽將採取法律行動捍衛清白（張之豪提供）

回顧今年2月份，面對東岸商場紛擾不斷，藍綠政治互有論述，但是謝國樑竟開臉書直播痛批民進黨市議員「無恥、丟臉」，謝國樑強調，自己很少這樣想要這樣講，但是真的你們這樣很丟臉、很不應該啦！他還情緒激動、提高分貝用台語大罵「就見笑ㄟ啦！」、「你們民進黨議會黨團很丟臉」，「我會告訴大家、一樣一樣來，今晚先到此為止。」他也強調，自己沒有損失基隆的利益，做的決策都是為了基隆好。

首次直播攻擊議員隔日 自承情緒失控

首次直播攻擊議員的隔天，謝國樑向媒體坦承在直播中情緒失控，主要是他認為被冤枉的那種憤慨，加上心中不平才會失態。最後謝強調，他會努力爭取所有市民的支持。仔細思考，身為政治人物在政治上的議題論述互有不同可以理解，但是謝國樑您身為市長，您真的覺得讓大家看到這樣的嘴臉很好看嗎？況且，民意代表的職責就是監督市政，然而市長，居然在直播上大罵議員「無恥」、「丟臉」等情緒字眼，這樣十足侮辱民主體制的作為，這樣的市長，是否已經失格。

再來就是近期民間團體的罷樑行動，身為市民我每天通勤往來基隆台北，看到相關新聞最初充耳不聞，直到謝國樑反對罷免的大型廣告占據市中心與公車，加上同事們的話題都與謝樑有關，我不經思考想，之前的國民黨籍張市長，就算民眾滿意度時常墊底，也沒有人或是團體公開說要罷免，反觀謝國樑，從上任就因為電動機車、人工草皮、飛灰底渣、蝙蝠產卵、海洋廣場置放白沙發等事件爭議不斷，如果不是近期民眾黨柯文哲身陷弊案，恐怕罷免基隆市長的熱度只會有增無減。

這次市府發言人出免緩頰 是小編誤轉傳

反觀這次謝國樑的官方LINE帳號貼出攻擊市議員張之豪的影片，市政府發言人呂謦煒雖然出免緩頰，是小編誤轉傳，下次會更加謹慎。反而更加坐實此事的真實性，不只謝國樑情緒控管不佳，連身邊的幕僚也不夠謹慎，將市長推入火坑，而這支充滿攻擊性的短片一出，除引起媒體爭相報導外，地方也是一片譁然，紛紛質疑市長又情緒失控公開攻擊議員，還散播到LINE群組，難道這就是。

謝氏風格 不只一次失態 失去市長應有高度

綜觀媒體對於謝國樑的報導，從出席率最低的立法委員到爭議不斷的基隆市長，國民黨籍的謝國樑甚少走進人群傾聽民意，兩豆塞耳，不聞雷霆，面對民眾質疑包含罷免、電動機車、東岸商場等議題，市長沒有為自己的政策提出完整說明或是進行有效溝通，才會導致現今基隆變成撕裂的社會。

這次的罷免究竟是因為民眾喜不喜歡謝國樑，或者僅是執政者面對市府預算分配未能符合市民需求等問題，值得探究深思。

（作者為自由業）

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