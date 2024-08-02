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自由開講》基隆市長罷免風波：全黨救一人的背後真相

2024/08/02 12:30

◎二弄

基隆市最近的政壇動盪，再次引起了全國的關注。前總統馬英九日前現身基隆市，為市長謝國樑站台，呼籲市民不要罷免這位「認真做事、守護荷包」的市長。然而，這一舉動並未平息風波，反而引來了罷免團體的強烈反彈。罷免方認為，馬英九在任內基隆市長貪污案頻發，如今竟然還敢來基隆站台，實在令人感到荒唐。

前總統馬英九日前現身基隆市，為市長謝國樑站台，呼籲市民不要罷免這位「認真做事、守護荷包」的市長。（資料照）

根據最新民調顯示，基隆市民對謝國樑的支持率持續下滑，罷免聲浪越演越烈。這背後的原因不難理解，東岸廣場的法律爭議成了謝國樑的「致命傷」。根據影像資料顯示，謝國樑指導警察破門而入，強行接管廣場，讓人不禁懷疑其中是否有政治考量。這件事若能交由相關部門妥善處理，或許不會發酵至今。反之，謝國樑在處理此事上的遲緩與不透明，讓市民質疑他的危機處理能力。

在這場罷免風波中，國民黨動員了全黨力量支持謝國樑。從前總統到嘉義市長，紛紛現身基隆為謝國樑助陣。然而，這樣的舉動並未奏效，反而引來更多的批評聲浪。罷免團體指出，基隆市在馬英九任內貪污問題嚴重，如今馬英九站台謝國樑，讓人覺得「笑話一籮筐」。

謝國樑上任以來的施政表現也未能令人滿意。他在選舉時提出的電動機車補助計劃，由於廠商差異和條件過於苛刻，導致政策實施困難重重，甚至引起了市民的反感。根據基隆市政府的數據顯示，市民對這項政策的支持率僅有35%，遠低於預期。

在罷免的對策上，謝國樑與國民黨採取了「以牙還牙」的策略，企圖罷免民進黨籍議長，以示報復。然而，這樣的舉動只會激化市府與議會的矛盾，無助於解決問題。當趙少康等戰鬥藍成員赴基隆站台助陣時，基隆市民反而更覺得藍綠對決無法解決市政問題，只會引發更多的不滿與反感。

基隆市的財政狀況也成了此次罷免風波的一大焦點。馬英九聲稱謝國樑任內為基隆市減債九億元，現財政狀況為廿年來最好。然而，根據基隆市議會的數據顯示，謝國樑上任以來，市府預算赤字依然存在，且公共交通服務質量下降。購買的中古公車屢次故障，讓市民對其治理能力產生疑慮。

有些人或許會認為，謝國樑任期即將結束，罷免並非必要。然而，罷免權是人民基本權利，當有足夠的聯署人數時，應予以重視。罷免與選舉一樣，都是民主機制的一部分，謝國樑若對自己的施政有信心，應該勇於接受市民的檢驗。

根據最新的罷免聯署數據，支持罷免謝國樑的市民人數已達到投票門檻的75%，顯示基隆市民對其執政的不滿。謝國樑若僅依賴全黨支持，企圖透過行政手段阻止罷免，將只會加深市民的不信任。

基隆市長罷免風波暴露了市府在政策執行與危機處理上的諸多問題。謝國樑若能誠心反思，改進施政，或許能贏回市民的支持。反之，若一味依賴黨內支持，忽視市民聲音，最終只會讓罷免成為現實，並付出政治代價。

基隆市民應該記住，選舉與罷免都是民主的體現，每一張選票都是對市府施政的檢驗。無論結果如何，市民的聲音都應該被尊重，這才是民主社會的真正價值所在。

（作者從商）


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