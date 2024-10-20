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自由開講》臺灣網友對中國製遊戲的看法，政治立場如何影響產品形象與消費決策

2024/10/20 10:00

◎林哲宇

隨著中國遊戲產業的迅速崛起，許多中國製遊戲在全球市場上獲得了不少關注，其中包括近期話題性極高的《黑悟空》，這款遊戲憑藉其精美的畫面和對傳統神話角色「孫悟空」的全新詮釋，吸引了許多玩家的目光；然而，隨著遊戲的爆紅，臺灣網友對於中國製遊戲的看法，以及其政治立場如何影響消費決策，成為了一個值得深入探討的議題。

一、政治立場與文化影響的衝突

臺灣與中國之間的政治關係複雜，這也直接影響了臺灣消費者對中國製產品，尤其是文化產品的看法。中國遊戲如《黑悟空》作為文化產品，不僅僅是一個娛樂媒介，還可能承載中國特有的文化意涵，甚至潛藏著政治宣傳的意圖，許多臺灣網友對於中國製遊戲的態度充滿警惕，擔心這些遊戲在潛移默化中輸出「中國思想」或是影響年輕一代對臺灣文化的認同感。

尤其是在《黑悟空》的討論中，不少臺灣玩家認為，這款遊戲作為中國文化輸出的代表，可能試圖在全球市場上傳遞一種「大中華」意識，這樣的觀點使得一些玩家在享受遊戲內容時，開始思考背後潛藏的政治意圖，進而影響他們是否支持這款產品。

中國遊戲如《黑悟空》作為文化產品，不僅僅是一個娛樂媒介，還可能承載中國特有的文化意涵，甚至潛藏著政治宣傳的意圖。（翻攝自微博）中國遊戲如《黑悟空》作為文化產品，不僅僅是一個娛樂媒介，還可能承載中國特有的文化意涵，甚至潛藏著政治宣傳的意圖。（翻攝自微博）

二、網友觀點分歧：文化認同與遊戲品質之間的掙扎

對於《黑悟空》這樣的中國製遊戲，臺灣網友的意見呈現出兩極化，一方面，一些玩家純粹欣賞遊戲的精美畫面和創新玩法，認為這是全球遊戲市場的一大進步，應該與政治脫鉤，他們認為，無論遊戲來源國家如何，只要產品質量優異，就應該得到應有的認可與支持。

另一方面，則有相當多的玩家基於政治立場，對中國製遊戲保持保留態度，甚至呼籲抵制，他們認為，支持中國製產品可能會間接助長中國政府的文化影響力，甚至為中國的統戰策略提供助力，這類網友往往在討論中強調臺灣的獨立性，並強烈批判任何可能削弱臺灣文化認同的行為。

三、消費者購買決策的政治影響

政治立場無疑在消費者的購買決策中扮演了重要角色，對於部分臺灣玩家來說，他們在選擇購買或支持某款遊戲時，不僅僅考量遊戲本身的品質，還會深入思考這款產品背後的政治與文化背景，以《黑悟空》為例，雖然它的遊戲內容和品質獲得了不少好評，但部分臺灣玩家因其「中國製造」的標籤，選擇不購買或在評論中表達抗議。

這樣的現象在社交媒體和論壇上尤為明顯，許多玩家會根據自己的政治立場公開分享對中國製遊戲的抵制態度，並呼籲其他玩家跟進，不僅如此，某些遊戲社群中甚至會展開針對中國製遊戲的辯論，討論是否應該將政治與遊戲分開看待。

四、未來展望：文化產品與政治意識的角力

隨著《黑悟空》在全球範圍內的影響擴大，臺灣網友對中國製遊戲的看法將持續受到政治局勢的影響，對於那些支持「政治與文化分離」的玩家來說，他們可能會繼續支持這些高質量的遊戲作品；然而，對於那些更關注國家認同和政治立場的消費者來說，中國製遊戲的形象仍然會受到其背後的政治因素所影響。

總結來說，政治立場在臺灣消費者的購買決策中具有不可忽視的作用，尤其當涉及中國製文化產品時更是如此，《黑悟空》事件只是這種現象的一個縮影，隨著兩岸關係的發展，文化產品如何在政治影響下塑造其市場形象，將成為未來一個持續值得關注的話題。

（作者為政大政治系學生）

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