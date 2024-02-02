自由開講》勿成草包院長！韓國瑜須改掉重複的失言模式

◎張天泰

韓國瑜一如預測成為台灣立法院新院長，而柯建銘在唱票結束後宣布韓國瑜以54票勝過游錫堃的51票，當選為立法院長，議場看台上還有民眾突然大喊「恭喜草包院長」，結果台下女藍委也不甘示弱回「閉嘴啦」。

第11屆立委在2月1日報到、宣誓就職，也投票選出立法院正、副院長，國民黨立委韓國瑜歷經兩輪投票，當選新任院長。（資料照）

韓如果要做好立法院長新角色就不能躲在藍委的護航下，藍委也不能叫發出不同聲音的人民閉嘴，故筆者特別點出，目前韓有幾個過去犯的錯誤會被放大檢視，三個負面第一的歷史事實，首位被罷免的直轄市長、首位打庶民人設卻被踢爆買豪宅，以及首位接見外賓遲到而登上外媒的政治人物。

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「一個礦工小孩怎能當選副總統？」、「男人以天下為家，女人以家為天下。」、「男人的生命是下半段，女人的生命是上半段。」、「非洲黑人家裡需要蘭花嗎？」、「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」，上述都是韓各種歧視失言的紀錄，韓本人可以在YouTube看回播，看完，自己都會不好意思，怎麼說出這些不知道在講三小朋友的無意義話語，歧視失言後又要花時間和資源開記者會滅火，重複一樣錯誤的虛耗模式，不累嗎？且韓失言頻率多出現在搖頭晃腦動作後，然後以一個油條笑容結束，韓上述回應方法在私下交際應酬可以，但在媒體公眾發言不行。

韓常會開出無法達成的空頭支票，最有名是「貨出得去，人進得來，高雄發大財」，韓當時的結局是慘遭罷免，這次韓在立法院長當選記者會，提到感言「創造台灣老百姓幸福的立法院」，又稍微搖頭晃腦一下，筆者希望韓不要重複歷史的錯誤，不知藍委或韓粉，是否要出來喊「閉嘴啦」！

（政治工作者、教育博士）

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