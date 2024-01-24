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自由開講》韓國瑜沒有擔任立法院長的人格特質

2024/01/24 09:48

◎趙青山

選後，立院龍頭的爭奪戰如火如荼地展開，國民黨準立委韓國瑜是目前最有可能擔任立法院長之人，然而，回顧過去歷史，筆者懷疑韓國瑜真的適任立法院長嗎？

國民黨不分區立委韓國瑜。（資料照）

在談韓國瑜是否適任立法院長前，先來看看韓國瑜日前的所做所為，韓國瑜最被廣為人知是曾擔任立委及高雄市長，過去其擔任立委時期，出席率是全院倒數。不僅如此，其更曾創下單一會期零出席的紀錄。

而其在擔任高雄市長期間，更曾因多次睡過頭，鬧出不少笑話。其中，最廣為人知的乃是接見日本外賓時，遲到將近半個鐘頭。然其事後卻責怪外賓沒有做到提前告知，才導致他遲到，彷彿一切的錯都與他無關

從這我們可看出韓國瑜並不適合擔任立法院長，守時、守本份、對自己負責，這些看似老生長談的道理，韓國瑜卻一項都做不到。就守時而言，遵守與他人之約定，乃是對他人之尊重，更可以強化彼此的信任。

再者，就守本份而言，乃是盡力的將自己份內的事情做好，而立法委員主要擁有審查預算、審查法案等職權。然而，過去我們看到韓國瑜連出席立法院開會都有困難，有怎麼相信他有履行立委職權的能利？更遑論是要擔任我國的立法院長。

最後，就對自己負責來說，對自己負責顧名思義就是誠實的面對自己，然而，從韓國瑜接見外賓的案例可看出，其做錯事的第一反應並非承認自己的錯誤，而是甩鍋，將自己的責任推卸給他人，彷彿千錯萬錯都是他人的錯一樣，從這裡即顯示韓國瑜是個對自己極不負責的人

若韓國瑜真當上立法院長，其道德瑕疵更攸關到我們國家門面。立法院長有個重要職權，就是進行國會外交，負責接待外賓及外國使節，嚴謹、莊重是最基本的要求。然韓國瑜的形象卻非如此，大家還記得多年前，韓國瑜曾上網路節目表演膝蓋走路，搏得滿堂彩嗎？ 我們試想，如果韓國瑜於接見外賓時，表演膝蓋走路，國際社會會如何看待台灣？台灣的國際門面又該往哪裡擺？

身為年輕人，筆者認為韓國瑜並不適任院長，立法院代表著全國最高的民意機關，我們不要一個品格有極大爭議、不端莊、不穩重的人來代表我們。筆者無法想像未來四年，台灣人要為韓國瑜所鬧出的國際笑話，承受多少負擔。

國民黨在國會並未過半，我們可以有更好的選擇，望其他政黨能聽見年輕人的聲音。

（學生）

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