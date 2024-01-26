自由開講》韓國瑜真的適合擔任立法院長嗎？

◎楊豐榮

2024年大選已劃下句點，新一屆立法委員將於2月1日上任。當天，113位立法委員將選出下一屆的立法院長，目前中國國民黨已提名韓國瑜與江啟臣搭配競選正副院長，而民進黨則派出游錫堃搭配蔡其昌競選連任。

立法院長的職責包括主持立法院會及全院委員會議，擔任接待外賓等重要任務，也需負責國慶大典上的主持以及規劃。這可謂是國家的第三門面，然而，國民黨所提名的韓國瑜是否適合擔任此職務，值得深思。

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回顧韓國瑜的政治背景，他曾擔任第二屆至第四屆立法委員，但在第五屆黨內初選中落敗，第八屆參與黨內立委初選時被取消參選資格。2018年其當選高雄市長，卻因中途落跑去參選總統，在總統大選結束後面臨罷免危機，成為台灣首位被罷免的直轄市長。然而，韓國瑜的政治路並未因此中斷，2023年國民黨提名他為不分區立委第一名，使他得以直攻下一屆的立法院長。

然而，韓國瑜過去在選舉時所引起的爭議，從美白小腿到用膝蓋走路，除了社會觀感不佳外，其輕浮的性格也讓人懷疑他究竟有沒有辦法了解立法院長的職務，進而推動整體立法院業務的進行。此外，若他真當上立法院長，其形象也讓人擔心在接待外賓及主持國慶大典時，是否會影響台灣的國際形象。他是否有辦法一改過去的滑稽形象，以穩重的態度接待外賓，這是需要深思熟慮的問題。

面對韓國瑜過去在選舉時所引起的爭議，從美白小腿到用膝蓋走路，其輕浮的性格也讓人懷疑他究竟有沒有辦法了解立法院長的職務，進而推動整體立法院業務的進行。（圖擷取自李正皓臉書）

下屆立法院，國民黨總共贏得52個席位，是未來的國會最大黨，其所提名的立法院長當選機率當然比較高。但整個國民黨卻找不到比韓國瑜更適任的人選，這點讓筆者相當不解。立法院長人選應該基於其專業背景或過往的政治表現來決定，而非僅是選票上的考量。因為這不僅會影響立法院的立法品質，更會影響外界對立法院的整體觀感。

故筆者認為，既然立法委員是由人民所選出，那其應為台灣選出一位合適的立法院長，而非泯滅良心地選擇一個形象不佳且專業能力不足的人擔任立法院長。這不僅損害台灣整體國際形象，也有損各立委的專業聲譽。

（室內設計師）



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