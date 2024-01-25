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新聞線上》柯文哲和韓國瑜

2024/01/25 05:30

韓國瑜（左圖）一旦擔任立法院長，柯文哲（右圖）的光采只怕被韓院長搶光了，未來是「韓院長槓上賴總統」，柯主席雖然有八席立委，恐怕也只能閃邊。（資料照）

記者陳杉榮

立法院二月一日選舉新任立法院長，三黨不過半，各走各的路的話，韓國瑜當選機率高，如果「藍白合」，韓篤定當選。萬一柯文哲想到韓國瑜馬上超越他成未來四年聲量超高的政治網紅，思考以國家大局和國會形象為重，游錫堃可能繼續擔任院長。而各種合縱連橫交織，黃珊珊成為國會議長的可能性也不能完全排除。

民眾黨在選後隨即開出條件，提出「建立國會聽證調查」、「強化人事同意權審查」、「強化立委利益迴避規範」、「定期公布相關經費使用」四訴求，要求參選院長者做出承諾。前三點都是立委職權，甚至涉及修憲，並非立法院長所能獨斷，但先說先贏，韓國瑜已表態支持。下架民進黨未遂，期待國會「藍白合」的勢力，正大敲邊鼓，希望柯能支持韓。

民進黨五十一席，形勢比人「弱」，擅長運籌帷幄的黨團總召柯建銘打出激將法，他毫不客氣地說，民眾黨若走自己的路，就是保送韓國瑜。二○一九年韓國瑜在高雄市長任內訪問香港澳門，曾走進「香港中聯辦」，這是重要的政治印記。老柯認為選韓國瑜當立法院長，等於把國會恥辱烙印在自己臉上，也是沉淪的開始。若韓當院長，受制於中共的可能性很高，令人不安。柯總召既批判民眾黨，又呼籲民眾黨「起義來歸」。

柯文哲怎麼想很關鍵，作為八年來最大的政治網紅，韓國瑜一旦擔任立法院長，柯主席的光采只怕被韓院長搶光了，未來是「韓院長槓上賴總統」，柯主席雖然有八席立委，恐怕也只能閃邊。韓國瑜一搶就是四年，「韓粉滿血復活」，柯粉小草的移動性又高，讓韓國瑜當上院長，柯文哲的戲棚拆掉一大半，這怎麼划算！讓韓國瑜當個光棍立委，民眾黨目標就是民進黨，「柯主席對上賴主席」，這是很簡單的算法。

游錫堃繼續當院長是民進黨的上策，有利於賴政府的府院協調，確保中華民國的立法院長，不會成為訪問北京的「台灣立法機構負責人」。下策則是放手三黨各行其是，兩輪投票的結果，韓國瑜五十二加二票當選。有沒有中策呢？民進黨五十一票全部投給黃珊珊，攔阻韓國瑜，斷然止血，但據說對民進黨的支持者難以交代。

「跑票」是立法院投票的日常，柯建銘埋下「變盤」的伏筆，讓人回想到一九九六年第三屆立法院長選舉。當年總數一百六十四席立委，國民黨八十五席，民進黨五十四席，新黨二十一席，無黨籍四席。院長選舉第一輪劉松藩對上施明德，八十比八十票，兩陣營都有立委跑票，第二輪劉松藩以八十二比八十一險勝，還是有人跑票。只要是「玩政治」，跑票這個變數，永遠存在。

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