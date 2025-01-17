自由開講》藍白逆流愚忠效中國

◎ 木鐸

去年12月4日《美國之音》題為：「大環境不利，德國在華公司對中國市場商業信心跌至最低」的報導指出，只有32%的公司預測2025年會有所改善。與此同時，中國英國商會發表的《在華英國企業：商業信心調查 2024/2025》揭示了外資企業在中國面臨的深刻困境和複雜機遇。

習近平在新年賀詞中坦承，中國經濟面臨外部不確定性與成長模式轉型壓力，「但這些經過努力是可以克服的」。（歐新社）

不只是德商與英商不看好，連中國自家的《人民日報》亦發文表示，「中國經濟不以GDP論英雄，不堅持實現特定的經濟增長率，甚至明確提出低於5%的增速是可以接受的，因為中國更重視合理成長，不需要速度崇拜」，明顯是在為合理化經濟衰退，中共政府不能達成目標製造輿論。這些信息與國際媒體報導大量資金流出中國及大量外資撤離中國的報導相呼應。

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儘管中共的「2025經濟工作會議」信誓旦旦列了，大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求，擴大高水準對外開放，穩外貿、穩外資等九項重點任務，但誠如習近平元旦致詞自己說的，「當前經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力…」。這些挑戰與壓力包括：黨內權鬥仍洶湧、美中關係變數、解放軍派系內鬥激烈、「獻忠事件」如瘟疫傳染、人權狀況不容樂觀…，形成惡性螺旋。

藍白兩黨透過民主摧毀民主，在國會提毀憲亂政法案，瓦解台灣的憲政防線，挖空台灣的中央財政，恫嚇台灣社會，向中共展示愚忠之心。（記者塗建榮攝）

弔詭的是，儘管國際及自家的《人民日報》都看衰中國，但藍白兩黨卻似服了中共的「三屍腦神丹」，瘋狂執行中共政治局常委王滬寧「通過有效的方法，要求『台灣島內』的愛國力量在進行反獨促統的各種活動中要更加勇敢，加大戰鬥力…」的指示，透過民主摧毀民主：在國會提毀憲亂政法案，瓦解台灣的憲政防線，挖空台灣的中央財政，恫嚇台灣社會…，向中共展示愚忠之心。藍白逆流愚忠效中國，令人痛心疾首。

筆者註：「三屍腦神丹」是武俠小說家金庸筆下的毒藥，服了教主的腦神丹後，便會死心塌地，永遠聽從教主驅使。

（作者從商）

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