晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》兩岸關係需以和平為基礎

2025/01/07 10:30

◎ 張亞柔

2025年的新年賀詞中，習近平再次重申「兩岸同胞一家親」，並強調「誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。這番言論表面上以「親情」為包裝，實則仍是對台灣主權的否定與壓迫。然而，台灣人民早已明確表示，未來的選擇權掌握在自己手中，拒絕接受中共單方面的政治框架。

習近平發表新年談話，稱中國能抵禦外部壓力，並再次重申對台主權。（歐新社）習近平發表新年談話，稱中國能抵禦外部壓力，並再次重申對台主權。（歐新社）

台灣與中國主權分立

台灣與中國早已在歷史、政治和實際治理上完全分離，擁有各自的政府與主權台灣從未屬於中華人民共和國，也不會成為其的一部分。習近平所謂的「統一歷史大勢」，不過是對國際現實與台灣民意的刻意忽視。

中共應尊重台灣主權

中共長期以軍事威嚇、外交封鎖與經濟脅迫手段打壓台灣，試圖逼迫台灣接受「一國兩制」的政治框架。然而，這些行為只會加深兩岸對立，無益於和平共處。中共若真心希望兩岸和平共榮，應正視台灣作為主權國家的事實，尊重台灣人民的選擇權。

未來兩岸關係發展的關鍵，在於中共是否能放下威脅與壓迫，改以平等對待台灣。唯有建立互信、以對話代替對抗，才能真正為兩岸人民帶來和平與繁榮。台灣政府與民眾持續努力維護台海穩定，希望中共能展現誠意，走向和平解決分歧的道路。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書