自由開講》兩岸關係需以和平為基礎

◎ 張亞柔

2025年的新年賀詞中，習近平再次重申「兩岸同胞一家親」，並強調「誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。這番言論表面上以「親情」為包裝，實則仍是對台灣主權的否定與壓迫。然而，台灣人民早已明確表示，未來的選擇權掌握在自己手中，拒絕接受中共單方面的政治框架。

習近平發表新年談話，稱中國能抵禦外部壓力，並再次重申對台主權。（歐新社）

台灣與中國主權分立

台灣與中國早已在歷史、政治和實際治理上完全分離，擁有各自的政府與主權。台灣從未屬於中華人民共和國，也不會成為其的一部分。習近平所謂的「統一歷史大勢」，不過是對國際現實與台灣民意的刻意忽視。

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中共應尊重台灣主權

中共長期以軍事威嚇、外交封鎖與經濟脅迫手段打壓台灣，試圖逼迫台灣接受「一國兩制」的政治框架。然而，這些行為只會加深兩岸對立，無益於和平共處。中共若真心希望兩岸和平共榮，應正視台灣作為主權國家的事實，尊重台灣人民的選擇權。

未來兩岸關係發展的關鍵，在於中共是否能放下威脅與壓迫，改以平等對待台灣。唯有建立互信、以對話代替對抗，才能真正為兩岸人民帶來和平與繁榮。台灣政府與民眾持續努力維護台海穩定，希望中共能展現誠意，走向和平解決分歧的道路。

（作者為自由業）

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