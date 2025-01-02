自由開講》不訂統一時間表？祖國必須統一？中共對臺政策的荒謬與矛盾

◎ 三毛

北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通近日在美國權威刊物《外交事務》（Foreign Affairs）上發表文章，題為「為何中國不怕川普」（Why China Isn’t Scared of Trump）；他在文中提到，北京未來四年的重心將放在經濟發展與GDP增長，並不會制定對臺灣的統一時間表，此言論迅速引起各界關注，而大陸國台辦也回應稱，這只是學者的個人意見，強調「祖國必須統一」乃中華民族偉大復興的必然要求；然閻學通的主張透露出矛盾與荒唐之處，既表明中共對統一的策略缺乏清晰規劃，又反映其面對內外挑戰的無力感。

北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通認為，未來4年北京將致力拚經濟，不會制定統一時間表。中國國台辦則回應，這是學者個人言論，強調「祖國必須統一」乃中華民族偉大復興的必然要求。（美聯社檔案照）

經濟優先論掩蓋中共對臺政策困境

閻學通強調未來四年北京將聚焦經濟發展，不制定統一時間表，表面上看似務實，實則暴露中共對臺政策的軟弱與無力，中共長期以來將「統一臺灣」作為歷史使命，但在經濟壓力、內部矛盾與國際反制力量下，實行具體行動的能力日益受限；閻的言論無疑為中共找臺階下，試圖以經濟優先為由掩蓋其短期內無法對臺實施實質性措施的尷尬局面；然這種說辭既無法改變臺灣國際地位日益提升的現實，也無助於緩解中共內部對「兩岸統一」目標遙不可及的失望情緒。

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學術論調與官方立場的矛盾

大陸國台辦對閻學通的主張迅速回應，稱其為「學者的個人言論」，並重申「祖國必須統一」的官方立場，這種切割方式凸顯中共內部對臺政策論述的不一致與分裂；一方面，學者如閻學通在國際場合試圖以溫和姿態展現北京的務實面貌；另一方面，官方仍強調「統一」的歷史使命與政治正當性，並將其與民族復興綁定，這種矛盾性不僅使北京的對臺政策失去連貫性，也讓外界對中共的政策意圖產生疑慮。

《港版國安法》實施後，香港的自由光環逐漸黯淡，香港也從國際自由城市變成極權統治的試驗場，印證了香港實施「一國兩制」的失敗。（法新社檔案照）

「一國兩制」的失效與臺灣現實

閻學通文章中雖未直接提及「一國兩制」，但國台辦發言人陳斌華在相關回應中再次提到探索「兩制臺灣方案」；然香港實施「一國兩制」的失敗早已證明，此模式在臺灣無法獲得認可與信任，臺灣民眾對中共承諾缺乏信心，根本原因在於中共無法尊重多元價值與民主體制，閻學通倡導經濟優先，但忽略了臺灣民眾對自由與主權的堅持，進一步凸顯其言論的偏頗與不切實際。

中共對外說辭的荒謬與臺灣的堅定

閻學通的言論與國台辦的表態共同展現出中共當前對臺政策的荒謬與矛盾；一方面，中共以經濟困境為由，試圖對內降低「統一」預期；另一方面，仍藉民族復興之名，試圖維持對外的強硬姿態，然這種策略忽略了臺灣民眾在國際舞臺上的努力與堅定立場，臺灣以民主與自由價值贏得國際支持，展現出強大的軟實力，成功使中共對臺統一的目標變得更加遙不可及。

臺灣民眾在國際舞臺上的努力與堅定立場，臺灣以民主與自由價值贏得國際支持，展現出強大的軟實力，成功使中共對臺統一的目標變得更加遙不可及。圖為台灣作家楊双子（左）創作、台灣譯者金翎（右）翻譯的《臺灣漫遊錄》奪得第75屆美國國家圖書獎翻譯文學類大獎。（圖片擷取自美國國家書卷獎官網）



結論：以荒唐言論反制中共虛偽政策

閻學通的主張看似柔性務實，實則是中共對臺政策困境的縮影，無論是以經濟優先掩蓋實力不足，還是試圖推銷早已失敗的「一國兩制」，都無法動搖臺灣捍衛主權與民主的決心，臺灣應以穩健的政策和國際合作，進一步揭露中共言行不一的矛盾之處，鞏固自身的國際地位，為兩岸未來的和平發展創造真正的契機。

（作者為研究生）

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