自由開講》台灣民眾如何應對 中共「接管台灣」夢？

◎張亞柔

廈門大學八月初發表了一篇文章，提出「啟動台灣接管準備」的構想，立即引發各界的廣泛關注。文章中提到，中國可能會提前實現統一台灣的目標，並強調應該全面做好接管台灣的準備，包括成立中共中央台灣工作委員會，以及建立「台灣治理試驗區」，以確保對台灣的治理能夠順利進行。中共當局對統一台灣的信心日益增強，但如何有效治理台灣是一大挑戰，反映中共在台灣問題上的戰略轉變，從單純的統一目標轉向更為複雜的治理考量，不過文章發表後，隨即遭下架。

廈門大學八月初發表了一篇文章，提出「啟動台灣接管準備」的構想，立即引發各界的廣泛關注。但文章發表後卻隨即遭下架。不過華府智庫「戰略暨國際研究中心」已將該文保存。（圖取自華府智庫戰略暨國際研究中心網頁）

台灣民眾的反應

這篇文章在台灣引起強烈反彈，許多台灣民眾認為，這樣的言論加劇兩岸間的對立情緒，並視之為中共對台灣發出的威脅警告，台灣政府對此強烈譴責，認為此舉是對台灣主權的挑釁，並重申台灣人民堅守民主與自由的決心。外界普遍認為，這篇文章是中共試圖透過心理戰手段削弱台灣民眾對未來的信心，進一步強化其「一國兩制」的統一論述。

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國際社會的看法

多個國家和國際組織譴責這篇文章中所展現的極端立場，認為這不僅損害台灣的民主權益，還可能對區域和平構成威脅。美國及其盟友尤其強調，中共不應採取任何單方面改變台海現狀的行為，並呼籲各方通過和平對話解決兩岸問題。許多國際觀察家認為，廈門大學的這篇文章可能是在測試國際社會的反應，為未來的行動做鋪墊。

中共當局的做法

儘管文章已偷偷下架，但仍引發廣泛批評。中共當局似乎對此持積極態度，顯示中共可能正在加快推進對台灣的全面戰略準備，包括在政治、經濟、軍事等多方面佈局。成立中央台灣工作委員會和設立台灣治理試驗區的建議，顯示中共在統一後如何有效治理台灣的設想，這種設想也反映出中共對台灣問題的長期戰略深度。

對兩岸關係的影響

廈門大學的文章無疑對兩岸關係造成負面影響，它進一步強化台灣社會對中共「武統」威脅的認知，可能加速台灣內部的自我防衛準備，並增加台灣尋求國際支持的動力。

結論

這篇文章揭示中共在統一台灣問題上的新思路，也反映其對台策略的深入與複雜性。然而，這一策略的實施可能引發更多的不確定性，並對區域和平與穩定構成挑戰。在這樣的背景下，兩岸關係可能面臨更大的考驗，如何在和平框架下解決分歧，將成為未來的關鍵課題。

（作者為研究生）

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