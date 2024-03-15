社論》香港殷鑑 應阻民主逆流再襲

中國兩會期間，主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥六日要求香港基本法廿三條立法要儘早完成，八日當天，於三小時內進行一讀與二讀。圖為人稱王婆婆的王鳳瑤八日孤身一人在港府總部外舉起「反對廿三條」的標語抗議。（彭博）

中國剛結束的「兩會」，外界關注取消行之有年的國務院總理記者會，以及修改國務院組織法，新增「堅決維護黨中央權威和集中統一領導」等文字，擴大習近平的獨裁統治。另外，兩會期間，主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥六日要求香港基本法廿三條立法要儘早完成，話才說完，香港特首李家超等官員，火速返回香港，八日當天，於三小時內進行一讀與二讀，昨完成逐條審查，法案預料很快通過。一國兩制早名存實亡的香港，再度證明只能服膺於北京號令。然而，二○二○年已實施港版國安法不夠，現在還要再增立法來加強控制，北京也藉此宣告，即便當年有五十萬人站上街頭擋下立法，過了二十多年，還是能捲土重來。

香港歸併中國不過幾年，港府就擬推動香港基本法廿三條的立法，禁錮港人自由。但二○○三年七月一日，有超過五十萬香港市民身穿黑衣上街，抗議當時的董建華政府。帶來的震撼，也迫使港府在兩個月後撤回草案。然而，短暫的勝利，並未帶來真正的自由。過去十年陸續出現的雨傘革命、反送中等運動，最後均遭受壓制。港府之後更藉由港版國安法對支持民主人士展開濫捕與追訴。中共並握香港法律的解釋權，亦即「說你有罪，你就有罪」。惡法帶來寒蟬效應，數以萬計港人出走，而留下來的也是沉默的多數。

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港府這次為香港基本法廿三條立法，即維護國安條例草案，共一八一條。其中，「境外勢力」一詞貫穿整個草案。多項罪行明定若涉及勾結境外勢力，會被加重刑期。另外文字定義模糊，例如有煽動意圖即能入罪，像持有已停刊「蘋果日報」舊報紙就可能被關。台灣陸委會批評，該法不僅讓港人無所適從，國人赴港也將受影響。北京有恃無恐，港府貫徹其意志，這也說明與二十多年前相比，香港社會趨向質變，已成為中共囊中物。過去北京對港實施CEPA「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」，現又有粵港澳大灣區等計畫，港人經濟命脈牢牢握在北京手中。加上北京有計畫開放「單程證」，經「揀選」的中國居民可赴港澳定居，已是香港移入人口最大來源。保守估計香港約七至十人就有一名是「新香港人」。說廣東話的人變少，說普通話的增多，正所謂「籠裡出生的鳥認為飛翔是一種病」，保守與反動漸為主旋律，香港已不再是香港，這是外界認為北京藉由「洗人口」，量變而質變，進行「新香港人治港」的人口殖民手段。

再看台灣，國民黨與民眾黨雖輸了總統選舉，但繼續執政的民進黨在立法院為少數黨。在野立委磨刀霍霍提出多項修法，主要有兩面向，一是以國會改革之名，推動有違憲問題的國會擴權，目的在壓制行政權。另外，則以人權與平等為由，推行更具爭議的不在籍投票與縮短中配入籍年限等修法，藉此改變台灣的選舉結構與人口結構，形同更大幅度迎入中國勢力，同樣達到量變而質變的效應。在野黨取得國會多數後，即為中共鎖定的滲入目標。上月底中國國台辦舉行的台商新春聯誼會，有台灣商業團體代表表態說：「立法院是一個非常重要的舞台」、希望「未來的兩岸交流，以及兩岸的相關貿易等，如貨貿與服貿，透過立法院的正式修法，來改變現在民進黨所堅持的一些政策」。配合北京公然放話，以商圍政，我們已預見接下來朝野競爭乃至衝突所圍繞的軸線。

太陽花運動將屆滿十年，當年學生們集結佔領立法院，成功阻擋馬政府與對岸簽署的服務貿易協議，避免大量的中國人流湧進台灣的就業市場，這既維持我們經濟社會運作自主性，在國安層面亦是防範被對岸滲透。香港現今快速的政治緊縮，說明一旦社經與人口結構有所轉變，趨向「內地化」後，港人再難阻擋中共勢力堂而皇之地侵入。同樣的，在民主國家多與中國在政經脫鉤之際，我們在野黨立委反其道而行，尋求與中國的融合，欲步香港後塵。還有在野黨副主席屢赴中國，「聯共制台」串謀之勢蠢蠢欲動。香港殷鑑，基本法廿三條立法縱被擋下二十餘年，中共仍能重啟向港人立威。這正告誡國人，民主逆流不時來襲，即便台灣已對兩岸服貿協議以及親中路線說不，中共依然持續策動國內協力者，圖謀翻轉。惡鄰在旁，捍衛民主，國人不能有鬆懈的一刻。

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